【Drink Notes】 連上帝也動容的格魯吉亞葡萄酒 到底好飲係邊？

人生在世，做每一件事、每一個選擇都有著一個限額，所以我們更應該講究，追求最好的生活質量。對於葡萄酒而言，有一顆滄海遺珠，近年終於在大眾所認知的葡萄酒世界中漸露鋒芒，它就是格魯吉亞。格魯吉亞葡萄酒，其實遠近馳名、歷史悠久，不過只限於懂酒的人才知道。至於一直追著潮流走的人們，卻不見這個擁有超過八千年歷史、全地球最多品種的葡萄酒發源地。傳說在遠古時候，上帝給人們分封土地，格魯吉亞人卻因為飲酒享樂而錯過了，不過，格魯吉亞人知足常樂，甚至邀請上帝一起來喝酒，試過格魯吉亞酒的上帝最後也禁不住將留給自己的土地送給格魯吉亞人，同時為這片土地獻上祝福，成為世界上獨一無二、彷彿專為種植葡萄而設一樣的聖地。

格魯吉亞葡萄酒一直不被為人熟悉，實則卻比已有三千年葡萄種植歷史的法國還要早。 格魯吉亞與亞美尼亞、阿塞拜疆、俄羅斯和土耳其接壤，是史太林的故鄉。其文明起源於青銅器時代，僅次於非洲、作為人類發源地之一。其名「Georgia」於希臘語中意為「農業」，直至今天，農業也是支撐著國家的主要產業，以葡萄和茶葉為主；此外除了能源，農業亦屬第二大投資類別， 吸引了不少西班牙人投資農場，不過並非種葡萄而是養豬，當地的火腿亦美味非常，除了火腿還有芝士等，這些產品都與品酒傳統息息相關。至於葡萄種植，可追溯至八千年前，公認為世界葡萄酒的搖籃，比已有三千年葡萄種植歷史的法國還要早。俄國大文豪契訶夫，曾在自己的作品中描述俄國貴族享用格魯吉亞酒，是身份地位的象徵。格魯吉亞酒也是前蘇聯的國宴用酒，史太林曾用來款待毛澤東主席， 得到了對方極高的評價。

傳說遠古時候，上帝給人們分封土地，格魯吉亞人卻因為飲酒享樂而錯過了，不過這些故事當作神話聽聽就好。 葡萄酒很講求歷史，就同一品種的葡萄，要分高低級數，有時就要看葡萄藤的年紀。有些世界上最好葡萄酒，其葡萄藤可能動輒過百歲，種出來的葡萄帶有深長而複雜的口感，突顯出品種應有的風格。格魯吉亞葡萄除了有悠久的歷史，原生葡萄品種繁多，可辨識的達五百多種，冠絕全球。此外，其獨特性也是其他地區不能比擬的，有些葡萄品種甚至被其他國家如美國及澳洲試驗種植，不過其獨特性正正來自獨有的風土，所以人為移植幾乎是不可行的事，其葡萄無論營養成分還是礦物質都相當豐富，甚至完勝於葡萄酒大國法國的本土品種。另外，就連格魯吉亞本身都想擴大規模種植其中一些葡萄品種，但同理之下亦不可行。故此，格魯吉亞葡萄酒的產量一直受限，但物以罕為貴，正是其中一個令人無比響往之處。一直以來格魯吉亞酒都為貴族、國家所擁有，甚至曾經被嚴禁出口，要到今天格魯吉亞酒才真正讓大眾觸及得到。

格魯吉亞民族擅長雕刻工藝，很多建築物皆甚具特色，但其實他們的葡萄酒之獨特風味也為人稱道。 深邃沉實的格魯吉亞優雅 格魯吉亞葡萄品種之多，但可以用來釀酒、而又能廣泛投入生產的著實不多，當中最重要的品種就以紅葡萄「Saperavi」為尊，產量佔全國七成。Saperavi說得上是格魯吉亞的葡萄王，其質素亦非常高，在外觀上，Saperavi就有著深沉的紅黑色，連果肉亦呈淺紅色，能夠釀出令人垂涎的深紅酒體，可見單寧極為豐富，果香濃郁，帶有厚重的黑果和紅果芳香，口感飽滿結實。這是普遍而言的Saperavi風格，但亦要看不同風土下的表現；至於白葡萄方面，最受重視的古老品種「Rkatsiteli」甚具個性，帶有清新白花香和香料辛辣味，酸度卻很高，所以大多數酒莊處理這款葡萄都會稍後一點才採摘（ Late Harvest），讓葡萄盡量成熟多點，增加甜味及令酸味下降，以釀出酒體更為平衡的作品，不過總括而言Rkatsiteli都以清新爽快為主，特別適合送餐。想像一下在香港的炎夏以Rkatsiteli配上海鮮可會是不錯的體驗。在葡萄酒的世界，人們已厭倦了既有的味道格式，直接而具爆發力的甜蜜果香，也嫌不夠。接下來的葡萄酒趨勢，是具深度的優雅口感，格魯吉亞酒的複雜個性和結實單寧，正是追求者所需要的。