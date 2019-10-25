【HUBLOT】新研發物料SAXEM加持Big Bang MP-11 全球限量20枚

將現代科技與傳統工藝結合，可說是腕錶最引人入勝之處。HUBLOT一向在藍寶石錶殼上玩得出神入化，為這種難以加工的物料加入透明、黑色、黃色、藍色及紅色等不同顏色，而今次更再下一城，透過研發全新高科技物料SAXEM，帶來此前在藍寶石中不可能出現的魅惑翡翠綠色。

以SAXEM打造的Big bang MP-11錶殼，只有10.92毫米厚。 (HUBLOT)

SAXEM取名自藍寶石氧化鋁(Sapphire Aluminium oXide)以及稀土(Earth Mineral)，為了提煉出其無與倫比的綠色色調、透明度和光芒，HUBLOT憑藉其專精的融合工藝，結合藍寶石的基本元素氧化鋁及稀土元素包括鉈、鈥及鉻，研發出比綠寶石堅硬，又比藍寶石閃爍亮麗的結晶。

可以透過配搭蝸桿螺旋式齒輪的巨型凹槽錶冠手動上鏈，亦可以透過參照賽車氣動扳手造型的電動上鏈器快速上鏈。(HUBLOT)

HUBLOT將SAXEM的處女秀放在Big Bang MP-11身上，搭載由270個零件組成的HUB9011自製機芯，具備專利指針組裝系統(Index-assembly System)、矽製擒縱及黑色的條板與機板，動力儲存顯示窗位於七個串聯發條盒左邊，藍寶石水晶玻璃錶鏡刻有「DAY POWER RESERVE」字樣。

黑色橡膠錶帶的鮮明線條與錶冠設計互相呼應。(HUBLOT)

全新綠色SAXEM打造而成的Big Bang MP-11腕錶，售價HK$953,300，全球限量發售20枚。