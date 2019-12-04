BVLGARI再破紀錄！OctoFinissimo 3.3mm厚度改寫最薄計時碼錶定義

2019年Finissimo最新的計時碼錶再度摘下了所有跟超薄有關的頭銜，成為這屆錶展幾乎所有人公認最精彩的新錶。其實事到如今Finissimo打破任何最薄紀錄好像都變得理所當然似的，在這樣的氛圍下這款計時碼錶仍然能夠獲得大家的認同，某種程度上我們佩服的可能也是BVLGARI執著於超薄領域的那股決心。

BVLGARI寶格麗2019年再度征服了Baselworld，Finissimo系列最新的計時碼錶已經不再令人意外地又摘下了所有跟超薄有關的頭銜——不論自動或手動它都是史上最薄的計時機芯／計時錶款，這讓它一舉超越了PP、勞力士這些話題王，成為這屆錶展幾乎所有人公認最精彩的新錶。其實事到如今Finissimo打破任何最薄紀錄好像都變得理所當然似的，甚至令人懷疑一只錶要是不能做到最薄他們根本不會推出，在這樣的氛圍下這款新錶仍然能夠獲得大家的認同，一方面固然是計時碼錶本身備受歡迎，另一方面我們佩服的可能也是寶格麗執著於超薄領域的那股決心，這種態度的感人程度已經超越單一產品了。

經國外媒體一提筆者才注意到，原來錶界已經很久沒有人在專注於薄型自動計時機芯了，上一個強調這點的竟然是1989年推出的FP1185，近期少數主打超薄的計時機芯是伯爵在2015年推出的883P，不過這枚是手上鍊的，而且當時它創下的紀錄——機芯厚度4.65mm、錶殼8.24mm，如今也都被寶格麗的這枚BVL 318給超越了。

BVL 318 3.3mm的薄度遠遠超越了FP1185的5.4mm，不過即便不考慮製錶業在這三十年間的進步，筆者還是認為這種比較方式未盡公允，因為FP1185使用的是全輻的自動盤和垂直離合機制，相對地BVL 318則是環型自動盤和水平離合，這些先天上的差異讓FP1185幾乎從一開始就毫無勝算，甚至可以說它在這樣的前提下還有辦法做出那麼薄的機芯反而是另一種本事。當然在這種地方追求公平殊屬無謂，既然目的是要做出最薄的計時機芯自然應該選擇對這點最有利的機構，寶格麗在這裡原本就贏得光明正大。

不過提到「製錶業在這三十年間的進步」，BVL 318採用的環型自動盤卻是FP在1989年當時不存在的選項，因為這項技術在那個時候還被認定是PP一次失敗的實驗，它的實用化一直要等到2009年寶齊萊的A1000系機芯之後才算獲得實現，寶格麗今天的成功仍然享受到了時代的果實。

在過去幾年間Finissimo機芯的自動上鍊化採用過環型自動盤（BVL 288自動陀飛輪）和微型自動盤（BVL 138）兩種最適合做薄的機制，這次BVL 318選擇環形自動盤可能還是為了計時機構需要更多機芯中央的空間，環型自動盤使用的空間都位在機芯外圍，比起微型自動盤自然更適合發展成計時機芯。

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環形自動盤的大型軸承

寶格麗2018年已經在BVL 288自動陀飛輪上使用過環型自動盤了，不過當時自動盤的固定是從內側以三顆滾珠軸承頂住，相對地這次BVL 318的環型自動盤整圈就是一個超大型的滾珠軸承。三點固定是目前市面上的環形自動盤最常選擇的形式，BVL 318的做法應該只有伯爵2018年的910P採用過（且兩家都是由專業軸承廠MPS供貨的），然而寶格麗之前也曾在陀飛輪裝置上使用過從外周以單一大型滾珠軸承固定的做法，算是具備相關Know-how。

簡潔的橋板分件

機芯的自動上鍊是利用切換輪的機制做雙向上鍊，整套上鍊機構從錶背來看就位在大捲車的右方，由單一一枚夾板固定住。BVL 318的版路分件算是相當簡潔，基板之上就是一大塊主橋板蓋住所有走時輪系（自動上鍊機構則是鎖在這塊主橋板上），最後再覆上一枚錶橋固定計時輪系，也就是現在看得到導柱輪的這枚，至於擺輪則具備了獨立的橫跨式錶橋。簡單的分件以及盡可能平面化的分層都有助於減少機芯厚度，而強度和穩定度則是透過其他方式來補強。

兼顧強度與穩定的離合搖臂

為了減少厚度機芯選擇了水平離合機制，而實際負責離合動作的搖臂就是從錶背來看機芯左側一枚遮住擺輪的扁平槓桿。整枚搖臂有一半外露、一半被覆蓋在計時輪系錶橋下，一路連結到導柱輪；外露的一半由於上面不用再蓋橋板可以稍微加厚一些，增加零件的強度，而蓋在橋板底下的一半有了夾板的規制，離合作動時也比較不會亂跑，兩端分別兼顧了強度和穩定度，除此之外整枚搖臂的面積也較尋常的來得寬闊，這也是為了在薄型的前提下儘量增加剛性。

GMT顯示與時針快調

機芯在面盤側雖然是標準的下三眼配置，但3點鐘位置的小盤卻不是小時積算計，而是第二地時間，與此配合的則是中央時針可以利用9點鐘的按把獨立快調。這項額外的附加功能在評者間頗受好評，一方面是由於GMT原本就實用，另一方面也因為這裡按把的手感極佳。整個快調機構都配置在基板的面盤側，它是由一根繞過1/4個機芯圓周的長槓桿驅動一枚鉤爪撥動時針輪，結構簡單，相較於被省略掉的小時積算計更有助於縮減機芯的整體厚度。

豐富元素造就的勻稱比例

Finissimo計時碼錶是目前全系列不論功能最厚的一款，錶殼較三問錶的6.85多了一點來到6.90mm，但儘管如此它仍舊是一只薄到不像話的計時碼錶。像這種小數點後兩位的尺寸差異其實不太可能反映在體感上，但也許是因為錶面上的小盤比較熱鬧、錶殼兩側又多了三個按把，繁複的元素反而讓筆者覺得它是Finissimo系列歷來比例最勻稱的一款，維持了超薄的身段、但又不致於薄到不自然，堪稱全線產品中完成度最高的一款。

Octo Finissimo Chronograph GMT 鈦金屬材質／BVL318自動上鍊機芯／時、分、小秒顯示／計時碼錶功能／兩地時間顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑42mm／參考價：NT$ 559,000

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：寶格麗超薄錶2019繼續破紀錄 Octo Finissimo改寫最薄計時碼錶定義】