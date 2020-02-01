【PANERAI】向義海軍突擊隊致敬　沛納海最新潛水錶錶底藏巧思

PANERAI沛納海2019年主打Submersible潛水錶系列，順便重整了他們旗下的系列定位。在這些潛水錶新生代當中，有一個Submersible Maria Militare系列還滿受到矚目的，它們除了是用品牌獨家的Carbotech碳纖維複合材質打造錶殼，其中一款PAM00961搭配了綠色時標和綠色橡膠錶帶看起來帶有強烈的軍事風格，而且這款錶的底蓋上還刻了一枚類似徽章的盾牌圖案，上面寫了「COMSUBIN」字樣，究竟這個圖案代表什麼意思呢。

原來Submersible Maria Militare是Panerai為了向義大利海軍突擊隊與潛水員指揮部（Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori）致敬所推出的錶款，因此PAM00961底蓋上的Logo自然也就是義大利海軍突擊隊的標誌了。這支部隊早在1960年時由義大利海軍上將Gino Birindelli成立，他們的蛙人歷年來在戰場上的表現相當突出，合計共曾獲頒33枚軍事金章、104枚銀章和33枚銅章。

+ 3 + 2

這個部隊的隊員精通不同的戰技，不僅要會潛水、甚至還必須達到飽和潛水的境界，有時還必須替義大利進行水下石油樣本的採集行動，在漆黑、安靜的深海中完成任務。他們不只能在水下作戰，搭乘直升機利用快速游繩迅速進行登陸已進行海上反恐也是他們擅長的領域，可以說是義大利軍隊中的菁英份子。在COMSUBIN的Logo中可以看到一隻嘴中含著劍的鱷魚，另外鱷魚下方還有一個船錨，鱷魚展現了特種部隊水陸兩棲的能力，而船錨也是與航海有關的元素，這個圖案反應在PAM00961僅33只的限量數顯得特別珍貴。

Submersible Maria Militare還有另一款不是限量的PAM00979同樣是Carbotech錶殼與實底蓋，但是它的設計細節與961還是有一些同中求異的地方，例如979的夜光塗料是白色的、橡膠錶帶是黑色的，至於底蓋上的圖案也從COMSUBIN的Logo改成潛水員的輪廓，這多少跟義大利海軍運用的飽和潛水技術有關，另外要補充說明的是兩款Submersible Maria Militare的黑色底蓋都不是Carbotech，而是鍍黑色的鈦金屬材質，推測是和鈦金屬擁有較佳的親膚應有關。

【相關圖輯：甚麼手錶才算「奢侈品」？一文看懂腕錶品牌等級】

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「世界高級品」授權轉載。】