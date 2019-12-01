哥斯拉聯乘GRAND SEIKO　推出誕生65週年限量紀念手錶

自從1954年發行第一部電影以來，哥斯拉（Godzilla）就成為了日本怪獸電影的代表作，不只是日本，全世界的影迷對此充滿科幻想像的電影都很著迷。而為了紀念怪獸之王哥斯拉電影問世65週年，GRAND SEIKO特別打造了一款Sport Collection Godzilla 65th Anniversary Limited Edition（SBGA405）。

1954年11月3日，《哥斯拉》首部電影正式上映，在日本創下亮眼票房成績，從那時起，日本陸續製作並發行了35部哥斯拉系列，包括29種日語版本（真人版）、3個動畫和3個荷里活版本。日文版方面，該系列影片於2016年推出的《真·哥斯拉》後暫時沒有新作推出，但在2014年起、也就是哥斯拉問世60週年時，美國荷里活版的《哥斯拉》大受好評之後，2019年5月又再順勢發行了續集《哥斯拉II：王者巨獸》，這部片也獲得了不錯的迴響，至於這個怪獸宇宙的第三部曲《哥斯拉對金剛》則是預計在2020年緊接登場。

回到限量錶SBGA405身上，錶款的鈦金屬錶殼在Sport Collection中算是比較少見的類型，跟2019年稍早發表的Spring Drive 20週年限量錶如SBGC231、SBGA403等的設計一致，錶殼帶有立體的銳利切面，錶徑則有44.5mm相對大型的尺寸，這些設計剛好都很符合哥斯拉巨大的體型和強悍的印象，而錶款的稜角看起來雖然銳利，但是切角部分還是有做拋光處理，看起來別具細膩感。此外SBGA405的錶帶採用的是鯊魚皮，其上的紋理特別採用了紅色塗層，這也有點像哥斯拉背鰭根部皮膚上所發出的紅光。

錶款的面盤一樣採用紅色裝飾，同時GRAND SEIKO還額外加上了放射線飾紋，這一方面是用來裝飾，另一方面也和哥斯拉的招牌攻擊手段——放射線有互相呼應的效果，此外可以注意到包括面盤外圈的刻度環以及秒針末端平衡器部分也都使用了紅色塗層，這些細節也都在在對應怪獸之王身上的元素。SBGA405的功能性為實用的大三針＋日期，另外在八點方向則有動力儲存顯示，提醒錶主它的三日動能何時將要耗盡。

錶款的透明底蓋上印有黑色的裝飾圖案，可以看到哥斯拉摧毀了銀座和Wako主樓的鐘樓等1954年首部哥斯拉電影中的經典畫面，而在圖案下方還是可以若隱若現看到9R15 Spring Drive機芯的身影，機芯自動盤上鑲有黃金材質的獅子圖案用來象徵GRAND SEIKO的優異品質，這枚機芯因為是Spring Drive機芯擁有三能整律器這個特殊結構，使它的精準度可以達到每月±10秒的水準，比起一般機械錶還要準上許多。此外在底蓋周圍還可以看到“1954 Godzilla 2019”和錶款的限量編號，凡此都強化了手錶的收藏意義，即使不是哥斯拉迷，平日佩戴在手上也很亮眼實用，如果是這部電影的粉絲，那麼戴在手上就更有感覺了，這款錶預計2019年11月上市，有興趣的錶迷不妨多多留意相關發售消息。

Grand Seiko Sport Collection Godzilla 65th Anniversary Limited Edition SBGA405 鈦金屬材質／9R15 Spring Drive機芯／時、分、秒、日期顯示／動力儲存顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水200米／錶徑44.5mm／限量650只／參考價：JPY 1,300,000

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：哥吉拉也有專屬的GRAND SEIKO限量錶慶祝牠誕生65週年】