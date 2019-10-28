【男櫥神】不再出醜！不同年紀的打扮需知

許多男士對於打扮都不是很上心，就算會花時間去研究不同潮流產品或是風格，都未必代表你懂得穿衣。正所謂「人著衫不是衫著人」，要好好了解自己的身形、外貌和年紀心態，才能真正穿出屬於你的個性打扮。 撰文：Mariane

Justin O’Shea 其實社會對於許多事情都會加上年齡限制，例如喝酒、賭錢、駕駛執照等等。我認為著衫一樣，某些年紀穿某些款式是可以接受的，但當過了一定年紀還穿年青人的潮流裝束就好像有點兒那個。重申這裡不存在歧視，因為不少上年紀的名人都非常懂得打扮，所以以下的貼士只屬於指引作為參考用途。

25歲以下

印花/標語T恤

年青人喜歡表現自己，任何時候都以他們認為最型格的一面示人，所以大大個logo、鮮色印花樂隊T恤是他們的選擇。

35歲以上

純色T恤

印花T恤不會讓你看起來年輕一點，反而是你不認老的証明。開始儲下人生經歷的你，也應該反映到穿衣態度上。素色T恤是你的選擇，而且應該挑選高品質的如Supima cotton、能美化身形帶剪裁的款式。

Levi’s 洗水牛仔褲 25歲以下 破爛牛仔褲 另一個代表反叛的象徵，牛仔褲愈爛愈有型，潮流界一直大力推崇，但長輩看到會認為你沒錢買新牛仔褲，或是索性幫你補了那些洞。

35歲以上

未洗水直腳牛仔褲

人生已過了一半的你，不論是工作地位，家庭地位都有所提升。打扮當然需要恰當成熟，一條素色或未洗水的直腳牛仔褲是既經典又不會過時的選擇。

25歲以下

潮流波鞋

同樣地，要追最潮最多人穿的款式是年輕人的特性。大大個logo、誇張的款式其實只有這年紀才carry到。

35歲以上

經典休閒鞋

成熟男士的打扮不代表沒趣，反而應該將著眼點放在一些不易被潮流淘汰，能夠經歷許多季的長青款式。例如Converse Chuck Taylor、Adidas Stan Smiths 等，不論是假日裝束或是用來配襯casual smart的西裝也不會失禮，更能增加你的時尚品味。想要與別不同的，可以挑選Common Project。

25至35歲

修身西裝

收入不多，正處於人生搏殺期但同時需要打扮好一點的上班族，大型連鎖店的現成西裝是普遍人的選擇。奈何剪裁不一、面料不透氣又過於時尚，通常不能穿太久。

35歲以上

度身訂造西裝

相反由面料、身長、袖長、領位、內襯等都能依照你的個人喜好來度身訂造的西裝就更勝一籌。一套質料及手功上盛的西裝，絕對經得起時間考驗，更能讓你優雅地穿梭各種場合。