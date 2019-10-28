倫敦Secret Cinema「秘密電影院」：最豪華、極致的電影體驗

如果你在找尋極致的感官刺激，獨一無二的電影體驗，位於倫敦的Secret Cinema相信是你所渴望的。

曾幾何時，電影是一門貴族玩意，當電影剛被發明出來時，人們因為最初接觸這種「Moving Image」而驚艷，也覺得能夠看到不屬於這個地方的事物而感到好奇。「Cinema」所包含的，不只是一份劇本、畫面和聲音，正因為在戲院內黑暗而安靜的環境才能使人專注、投入到電影的世界裡。只不過在這個世紀彷彿已不存在了，因為我們會在公共地方用手機看電影，某程度上，電影本來的「奢華」也不復存在。

Secret Cinema即將上映神劇Stranger Things

秘密電影院之所以秘密，是因為最初在2007年成立的時候，由放映的戲碼、參加的方法、時間地點、以至如何得知自己「被選中」都是秘密，而秘密電影院的口號正是「Tell No One」。不過到了今天，也許創辦人Fabien Riggall想更多的人可以體驗，大家已經可以在官網上知道接下來放映的電影，但最初的特色還是存在的，例如你不會知道何時會收到確認郵件，而郵件可以是任何的形式，因應不同的主題，可能是醫院通知或是邀請函，當中可能會獲得相關的訊息，例如電影情節，甚至會被邀請參與當中的角色，也需要穿上戲院要求的服裝。然後你會成為既是觀眾、又是電影角色的一員，真正的投入到電影裡面。當然，為了保持秘密，別嘗試偷偷帶手機進內，除非手機也是道具之一。戲院也會「要求」參加者不要把以上種種告訴別人，因為創辦人Fabien Riggall相信，保持神秘感是讓生活豐富起來的免費方法。

點擊查看去年上映的Blade Runner: The Final Cut, A Secret Live Experience的「劇照」：

+ 8 + 7 + 6

然而，秘密電影院上映的電影既是一個集體創作，也是一個社交平台，戲院只想大家對別人保持神秘，卻希望參加者與表演者之間有充分的交流。成立秘密電影院的初衷，源自Fabien Riggall在俱樂部中幫朋友準備了一些電影來播放，而他更請來DJ帶動氣氛，參加者融入環境之餘，亦開懷地互相分享對電影的見解，令Riggall覺得有潛力深入發展這種活動，電影院的秘密，正是源自於社交。此外，每部戲的放映都會創造獨一無二的場地，曾試過在巨型冰塊或河上舉行，也會請來DJ、舞者以及多媒體裝置營造出令人意想不同的體驗，而由於每位參加者都是電影體驗的一部分，所以更加獨特與個人化，物以罕為貴，最「奢華」的電影體驗莫過於此。

Secret Cinema presents Star Wars: The Empire Strikes Back