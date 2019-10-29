【IBM、NeXT】設計巨人Paul Rand，改變Logo設計法則

說了多回標誌設計，可算是未入正題，因為還未訴說這位上世紀的設計大師Paul Rand的故事。

Photo by Al Cheruk 要說Paul Rand最廣為人知的標誌設計，可謂是IBM這個打破字體設計框架的經典。IBM（International Business Machines）最初以生產打字機起家，最初的標誌設計較為花巧（當時名為CTR／Computing Tabulating Recording Company），之後改了名字，為了打入全球市場標誌也用上球形，但這種設計於當時非常普遍，上回介紹的「BBC」Logo也用上這個概念。如果有留意跨越世紀的品牌Logo之發展，也可以看得出Logo設計如何反映出企業的競爭力，因為Logo是植入民心的直接方法，於今天或許人們只是為簡約而簡約，但其道理在於Logo林立的年代，愈是簡約、清晰，辨識度就愈高。有說在二戰之後由於美國經濟快速增長，以致各個業界之間激烈競爭，此現象更是明顯。IBM也深明這個道理，因為在1944年開始他們開始生產電腦，而他們當時的對手Olivetti正正在品牌設計上威脅著他們，即使在1947年採用簡單的Logo，仍嫌未夠突出，促使他們在1956年找來了Paul Rand。

Paul Rand為IBM設計著名的「Eye-Bee-M」海報 由Paul Rand操刀的IBM Logo，相信大家都不會感到陌生，這個Logo也被譽為現代企業標誌的先驅，藍色橫間構成的字體深入民心，據說Paul Rand受到美國國旗啟發，發現人們因為水平線條吸引並帶動其視線，在平面設計方面有助加強識別性及閱讀性，而且Logo介乎於文字與圖案之間，於當時而言這個想法相當新穎。字體的原型是穩重的City Medium字體，也模擬打字機以回溯品牌歷史，藍色橫間也表現出數碼世界的特質，有著速度感以表現時代及科技的前進。另一方面，Paul Rand也為IBM設計著名的「Eye-Bee-M」海報，設計概念甚至跨越文字與語言，為人所津津樂道而IBM一直沿用至今。



NeXT Logo Paul Rand還有另一個著名的設計為NeXT的Logo，NeXT是何許品牌？它正是由Steve Jobs於八十年代所開創的電腦公司，後來被蘋果收購。於1986年，Steve Jobs邀請當時已享負盛名的Paul Rand為其Logo及品牌名字設計。當中有兩件逸事，首先是當時Paul Rand已與IBM有合約在身，Steve Jobs花了不少努力才得到IBM的授權，再重金請得大師幫助；另一方面，Steve Jobs想盡善盡美，希望Paul Rand可以提供不同的設計方案，但後者也擇善固執，堅持只會提供一個他認為最好的方案，而且不管接納與否，也需收費，這份功架只有大師才演繹得出來。

「NeXT」喻意著「Next Big Thing」，而這個logo最大的亮點是小楷「e」，原來因為Paul Rand發現不少人會混淆「next」和「exit」兩個字，故用上小楷「e」作更好的區別，至於黑色盒子的設計也理所當然的是Black Box的意思。到了設計最終階段，Steve Jobs希望「e」的的顏色可以變得更明亮，當然，Paul Rand拒絕。最後Steve Jobs也滿意收貨，甚至對這位設計界的前輩相當尊敬，因為他的確提供最好的設計。在九十年代，蘋果曾推出著名的「Think Different」系列廣告，Steve Jobs把影響世人的名人都放入廣告，包括愛因斯坦、John Lennon、馬丁路德金、Bob Dylan、畢加索等，還有Paul Rand。