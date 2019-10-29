拍賣界首見 Grace House拍售Keith Haring壁畫

以空心卡通人像畫作聞名的美國普普藝術家Keith Haring(1958 - 1990)，於80年代在紐約藝術界紅極一時，其塗鴉創作遍佈紐約的地鐵及街頭，與當地市井平民的生活融為一體。Bonhams將於11月13日在紐約拍賣Keith於80年代初為修道院Grace House創作的壁畫，所得款項將用作資助教區改善一系列無障礙設施等重要建設項目。

Keith Haring (1958-1990) (網上圖片)

80年代的紐約在美國被推崇為藝術的黃金時代，造就了一眾塑造藝術世界及市場的巨匠，而Keith Haring便是其中的關鍵人物之一。其作品用上看似簡單的粗輪廓線與充滿動感的元素，旋即吸引世界的目光，而他亦透過作品表達生、死、性及戰爭等概念，因而在國際間聲名大噪。

Dance (網上圖片)

位於紐約曼克頓上城區的Grace House樓高5層，原為修道院，後來成為天主教青年組織(The Catholic Youth Organization)的所在地。Keith Haring在曼克頓下城區的夜店裡，認識了兩位天主教青年組織成員Benny Soto及David Almodovar，並結為好友，而這段友誼亦促成了Keith受邀到Grace House的梯間進行塗鴉創作。橫跨Grace House其中3層的壁畫畫作由Keith著名的閃耀嬰兒(Radiant Baby)作為起點，延伸至三樓的一個看似潛入門廊、只露出下半身的人物作結，並包含咆哮犬(Barking Dog)和跳舞人物(Dance)等共13種具標誌性的元素。

Keith Haring受邀在Grace House內的樓梯間進行塗鴉創作。(Bonhams)

整幅壁畫畫作在升天教堂(Ascension Church)的領導下，由建築藝術公司EverGreene執行遷移計劃，前後共花了兩年時間規劃、分析並驗證，以確保轉移的過程能保存作品與大樓在語境上的完整性，以及壁畫與建築設計的關連性。當中，更保留了如樓梯間的牌匾等本身已出現於壁畫上的建築痕跡。

整幅壁畫被分成15 個部分保存，堪稱「哈林的美學辭典」。(Bonhams)

整幅壁畫被分成15個部分，並將於11月2至13日在紐約進行公眾展覽及拍賣，估價為300-500萬美元。