【男櫥神】歷屆最具代表性的奧運制服

奧運是四年一度的運動界盛事，就算你不好運動都會被其熱鬧的氣氛感染。除了校定鬧鐘追看緊張的賽事和開幕、閉幕典禮外，奧運舉行前都會例牌公布同樣令人期代的制服環節。以下數數歷年來由不同著名時裝設計師設計最吸眼球的奧運制服，以及今屆將會設計的全新系列。 撰文：Mariane

Emporio Armani 照常規奧運國家隊通常會找來本地著名的設計師來擔當此重任，例如Ralph Lauren代表美國；Giorgio Armani代表意大利；Stella McCartney代表英國等。就以Ralph Lauren為例，他被委任由2008年起開始為美國隊設計奧運制服，直到2020年。這些由時裝設計師親自操刀的制服，不多不少會注入品牌的DNA，令看起上來更添時尚。

另一位國寶級設計師Giorgio Armani亦為意大利國家隊設計過多屆的奧運制服，今年就於米蘭的Emporio Armani時裝騷上首次展示給大眾。

設計師：Stella McCartney Stella McCartney於2012年為英國國家隊設計的奧運制服，被批評用上過多英國國旗Union Jack的圖案。

H&M H&M為瑞典國家隊設計的2016年奧運制服，用上國旗顏色藍加黃設計而成的圖案感覺摩登。

設計師：Christian Louboutin Christian Louboutin為古巴國家隊設計的2016年奧運裝束，是其首次設計服裝。以經典的Field Jacket作為運動員的外套既前衛又具代表性。

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