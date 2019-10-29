Whisky V.S. Cognac世代之爭

這是個很蠢的問題，等於問你聽陳奕迅還是聽貝多芬比較威？或是睇周星馳還是睇Stanley Kubrick比較威？答案只得一個，就是「你乜都唔識」。

白蘭地不似威士忌直接標示年份，而是以VS(Very Superior)、VSOP(Very Superior Old Pale)、XO(Extra Old)作區分。

是的，不同酒類，都各有自己特色和存在意義。不同場合不同口味，各有各需要，各有各喜好，如果飲酒也要揀一款比較威的，也太搞笑了吧？如果你是真正懂得享受的，自然會在不同場合品嚐各種美酒，無必要說自己因為是個威士忌人所以不會飲白蘭地，對吧？

同屬於蒸餾酒類的兩者，威士忌用的是穀物作為原料，而白蘭地用的則是葡萄。

言歸正傳，威士忌和白蘭地各有捧場客，兩者分別亦相當明顯，當中最重要的，自然是其原材料。同屬於蒸餾酒類的兩者，威士忌用的是穀物作為原料，而白蘭地則較為複雜，得先製成葡萄酒後，再將葡萄酒蒸餾濃縮而成。除葡萄外，也有人會用其他種類果酒作同一步驟，製作出來的白蘭地則需要在前面加上該類水果名稱以作識別，例如草莓白蘭地。

大品牌的威士忌通常是調和型而非用上單一麥芽，才可保證產量。

特別一提，干邑是白蘭地的一種，用葡萄作原料，但只有在法國干邑區出產的，才可稱為干邑。

不論是威士忌還是白蘭地，其風味來源主要在於木桶。

老派一點來說，白蘭地通常被視為飯後酒，品嚐白蘭地就似飯後甜品一樣，有時會配合咖啡及雪茄一起享用。然而現在當然很少人會執著於這飲法，白蘭地用以佐膳或是單獨飲用都有人喜好。至於威士忌則較為日常，沒有特別說要在甚麼時候飲的迷思，一邊開工一邊小酌也大有人在。

現時世界上的烈酒拍賣紀錄，前端者大部分都是威士忌。

只不過個人意見是，由於如果選擇在飯後飲用這類烈酒，味蕾可能會因此變得較為遲鈍而讓你沒辦法嘗到其最完整風味，所以我習慣不會一邊吃其他東西一邊飲烈酒就是了。

老派一點來說，白蘭地通常被視為飯後酒，品嚐白蘭地就似飯後甜品一樣。

最後作為給題目一個回應，現時世界上的烈酒拍賣紀錄，前端者大部分都是威士忌，其原因在於其市場炒賣風向潮流，同理，跟好不好飲沒甚麼關係。