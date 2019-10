【Drink Notes】Bloody Mary是何物？可以解酒？與萬聖節之關係？

「Hair of the Dog」可以是任何有助解酒的飲料,常用的是Bloody Mary(網上圖片)

為何Bloody Mary可以解酒?一來是關乎番茄的功用,番茄可以提高肝臟的乙醇脫氫酶的活性,有助肝中的乙醇代謝作用,解酒、解宿醉後不適的作用。此外就是正所謂的狗毛——「Hair of the Dog」解酒法。原來在瘋狗症肆虐的時候,有一種不科學的療法就是從咬人的狗身上拔下一根狗毛放在傷口之上,以毒攻毒!「Hair of the Dog」正是這個道理,不過不少朋友實測後覺得是有用的,因為宿醉其中一個原因是還不習慣身體上的酒精水平過低,所以喝一點點酒以作平衡。而且,乍看Bloody Mary的調法根本就是一杯液體早餐!相當適合宿醉後的中午飲用。只不過,有人覺得番茄有股「草腥」而不能接受,卻也有朋友特別喜歡番茄汁,家中常備,每次坐飛機都要點的。