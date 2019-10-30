【男櫥神】全英最大男裝展 不朽鬼才設計

撰文：何國龍
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時裝界一直以女裝為主導，大概是因為女裝的設計更天馬行空，有更多色彩、豐富的面料運用等，所以更具趣味性。相反男裝就著重於剪裁和實用性，但如果找回歷代具代表性的男裝設計時，不難發現其實也有許多破格的想法。
撰文：Mariane
Craig Green是其中玩得最前衛的近代英倫男裝設計師
由英國Westminster Menswear Archive 策劃，在英國有史以來最大規模的男裝展覽現正開幕。為期四星期的展覽名為「Invisible Men」，將展示170多種服裝，涵蓋英國過去120年歷史裡的重要男裝，其中大部分更從未公開露面。當中展品包括一些在時裝界舉足輕重的名字例如Alexander McQueen、Vivienne Westwood 等。
Westminster Menswear Archive
這次展覽旨在探索男裝的設計語言，深入探討男裝設計以工業、技術或軍事用途層面上而設的功能性服裝。還將研究設計師如何推翻慣例，以及男裝如何向不同行業致敬，設計出由海軍、士兵、運動員、消防員、修路工人和探險家等的制服作為靈感泉源的服飾。
Liam Hodges ( Credit: Getty Images )
策展人Andrew Groves教授希望這展覽能幫助講述「男裝不為人知的故事」，他認為男裝一直被社會忽視，在服裝的歷史裡、博物館中也找不到太多的資訊。 展覽的重點推介是會展出Alexander McQueen由97至99年期間非常珍貴的設計，還會展出現代英倫的男裝設計包括Craig Green、Burberry 及Palace。展覽會於University of Westminster內免費開放，直至11月26日。