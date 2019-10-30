吸引女神必殺技 一招讓她不能再扮Cool

偷偷喜歡上她，做了許多大枝小節，但女神總是好似睇自己唔到？希望吸引她的注意力有很多方法，但無論是甚麼招式，都不比這一招好用，用得好，你立即就變成大磁石，她不給你吸引到才難。

這張著名的meme圖你都看過了吧，這正好解釋了一切。(Getty Images)

對心儀的女性獻殷勤，是每個男士都會做、懂得做兼喜歡做的事。但殷勤獻太多，就唔值錢，一旦讓女性發現你願意為她上刀山落火海，好心地的或者會良心發現並青睞於你，但你從此被她歸為「兵」的機會卻也大增。

一味討好對方，對方就不會珍惜，覺得是理所當然。(Unsplash)

想要真正得到她的注意，意識到你的吸引力，最佳的一招無非就是牽扯起她的「妒忌心」。是的，即使是最心地善良的女性，都有強烈的「妒忌心」，這基本上就是她們的天性，要不要表現出來就視乎她們本身的個性與教養。

食物或飲品來到的話，先別服侍女神，先服務她的最大競爭者。(Shutterstock)

要牽扯起女神的「妒忌心」其實不難，就是在一些有她的潛在競爭者的環境下，把你的殷勤獻給別人。這些動作不必太明顯，也不要做出一些你平時也不會做的舉動，愈微細愈好，否則就顯得造作。例如她出入時候，你「碰巧」在門邊為她拉開門；又或者剛好坐在你旁邊的話，幫她清潔一下座位或桌子等；食物或飲品來到的話，先主動拿起作出分配，而她則成為你第一個服務的對象。

妒忌心這東西，不用學，是每個女人都天生擅長的。(網上圖片)

這招對於一些你早已給予付出的女性尤其有效，因為如果你從來都沒有對女神付出過，她很可能會以為你真的只對該女性有興趣而將你排除在外。但如果你早已為女神做過了一些事，在其他女性出現時，原本只應該由她擁有的特權竟然被其他人分享了，她必然會有所反應，即使當下沒有顯露出來，但那妒忌之火必然會猛燒。如此，你大概可以期待在節目完結後，女神必然會借故向你或軟或硬興師問罪，破了冰，就是你乘勢而上的好機會了。

開車門這些小動作，其實正常男士有點風度本來都應該做。(Unsplash)

當然，如果女神對你這些動作完全無動於衷，殘忍也得說那很可能表示你對她來說是一點重要性都沒有，這也是讓你重新審視和對方發展的可能性的時候。