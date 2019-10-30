【MLB世界大賽】Game 7生死決 國民隊向魔咒宣戰 六大焦點你要知

2019年美國職棒大聯盟世界大賽(亦即第117屆總冠軍賽)，隨著今天華盛頓國民隊以7：2戰勝休斯頓太空人，賽事現以場數3：3打平，並將於香港時間明日(10月31日)早上9點進行在7場4勝制下的第7場終極決戰！以下六大有關國民隊的焦點，看終極決賽前你必須要知！

每年的美國職棒大聯盟世界大賽，是全球棒球迷的必看賽事。 (MLB)

一)

國民隊在2018年賽季度過了失意的一年，除了僅以82勝80敗完成常規賽，未能晉身季後賽外，更於賽季後失去了隊中的皇牌球員Bryce Harper。但球隊並未有因此而一蹶不振，反而利用失去皇牌球員而騰空出來的資金，簽下多名有用的補強，在被看低一線的情況下，在球會成立50年歷史以來，首次晉身世界大賽。



國民隊首次打進美國職棒大聯盟世界大賽。(MLB)

二)

在今屆之前，整個美國職棒大聯盟的30隊中，只有國民隊和西雅圖水手兩隊從未晉身過世界大賽。而以外卡賽勝出者身份首次晉身世界大賽並贏得當屆總冠軍的隊伍，只有1997年的佛羅里達馬林魚(現已遷往邁阿密)和2002年的安那罕天使(現已遷往洛杉磯)。



在117屆歷史當中，只曾出現過6次是由外卡隊贏得世界大賽冠軍。(MLB)

三)

國民隊在今年常規賽以93勝69敗的成績，進入一場決勝負的國家聯盟(National League)外卡賽。在與密爾沃基釀酒人進行的外卡對決中，國民隊一直以3：1落後處於劣勢，直至第8局才藉著對方外野手Trent Grisham的接球失誤，成功取得3分反超前，並在第9局1分不失的情況下贏得比賽。



國民隊今年的晉級之路毫不易走。(MLB)

四)

國民隊在國聯分區賽中遇上了連續兩屆世界大賽亞軍、傳統勁旅洛杉磯道奇，在5場3勝的制度下，曾經以場數2：1落後。以比分6：1勝出第4場後，國民隊在第5場的生死戰中再次一直處於0：3落後的劣勢，及後在第6及第8局追平進入延長賽，並於第10局以一記滿貫全壘打成功贏得比賽，打破過往5次皆在季後賽首輪就被淘汰出局的魔咒。



今年國民隊終於破首輪遊魔咒，更歷史性地首次打進世界大賽。(MLB)

國民隊將於明天的第7場終極決戰中，由皇牌投手Max Scherzer先發出賽，對陣連續5屆國家聯盟投手金手套獎得主Zack Greinke。Max原本是在第5場比賽中擔任先發投手的，但由於開賽當日起床發現頸及右背的斜方肌十分痛楚，甚至未能舉起右手，故此最後由後援投手Joe Ross頂上。若非如此，這場比賽將不會是由在今屆季後賽中3戰全勝的Max出賽。

能夠由皇牌球員Max Scherzer出戰第7場生死戰，是意料之外的驚喜。(MLB)

六)

在今年與太空人對決的世界大賽中，兩隊暫時皆只能在客場中勝出，而第7場終極決戰將於太空人的主場美粒果公園球場上演。然而在過去116屆的比賽歷史中，從未有出現過是客隊全勝的紀錄，所以若然國民隊將於明日的終極決戰中勝出，將會再打破多一項魔咒！

