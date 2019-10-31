【男人傾】《Joker的自我修養》萬聖節扮小丑注意事項

想原汁原味體驗萬聖節夜，當然要扮一扮嘢，乘著今年《小丑》再臨，相信在街上會見到不少熟悉的面孔，然而，個個都扮Joker，唔通個個都想扮Joker咩，要扮得入型入格，反而要從演技入手。

《The Dark Knight》電影劇照，Joker燒銀紙一幕（華納電影） （一）否定所有價值 我們先來分析Joker的人格設定，再看看可以如何代入萬聖節夜當中。Joker其中一個最大的魅力，在於他否定所有的普世價值、所有事物的存在意義或目的，使他超脫世人。他視金錢如糞土，他並非完全地反社會、不跟隨主流，而是所有可以為他所用的事物都是他建立自己的目的的工具。凡人之所以平凡，是因為他們跟隨主流而非創造主流，所以其實世界上大部分的既定價值都並非適合大部分人。今夜，終於可以釋放自我，選擇自己喜歡的，有得揀，先至係老闆。

《The Dark Knight》電影劇照，Joker扮護士一幕（華納電影） （二）自己定義自己 Joker之所以性格突出，因為他認為世界是一個可以讓自己定義自己的機會，我們可以選擇成為自己想成為的任何角色。任何一齣神級電影，都定必有一幕「戲中戲」，因為最能發揮演技的，不就是去演一個角色要去演的角色。所以今夜，我們除了去演Joker，還能以Joker的身份去演另一個身份，例如Party中的Bartender、中途加入的外賣員、Uber司機⋯⋯可能要準備多一套服裝了。

《The Dark Knight》（華納電影） （三）打破既定規距 Joker之所以喜歡混亂、暴力、炸藥，是因為他背棄社會，他能排除社會所帶來的不安與恐懼，甚至他就是當中的製造者，他擁有自己的價值觀，確立自己的意義和目的，他決定自己的生活方式，並不受自己以外的因素影響。人們努力興建，他就盡情破壞，也總會一針見血地挑戰、否定人們所關心的事物。當然，他人也不曾反駁到他，是因為他有一套很強的自我價值。我們當然不能如這個虛構人物般擁有極高智商，但我們都可以成為努力的天才，於今夜，大家可以因應所處的環境而作出準備，不論是各種的知識和規距，不懂規距又如何去破壞規距？