DW神話式市場營銷 新手品牌顛覆手錶界

倒轉的大草D和一個W，兩個英文字的組合相信你都不會感到陌生。無論每次坐巴士坐地鐵，你都一定會發現周圍總有幾個人戴著那簡潔漂亮的手錶。但這款看來平平無奇的手錶，如何在短短幾年間創造出許多品牌百年難得的成就？

支持者自發拍攝作品的照片，DW也樂於讓照片出現在官方IG上。(DW)

由瑞典商人Filip Tysander創辦於2011年的Daniel Wellington，用了短短四年時間，就把開始時他付出的$15,000美金投資額，轉變成市值高達$2.2億美元的公司。2017年2月，Daniel Wellington被評為歐洲發展最快的個私人公司，該公司於2016年的收入為2.3億美元，利潤為1.115億美元。

DW毫不忌諱地讓這些風格千變萬化的照片擔當品牌的正式宣傳照。(DW)

Daniel Wellington的利害之處是甚麼？先看看基本資料，品牌的設計中心及總部位於瑞典，定價相當低廉的手錶用上的機芯當然不會是高級機械機芯，而是日本公司Miyota製造的入門級石英機芯，連同其最出名的錶帶部分，組裝工作都在中國完成。

品牌IG的追蹤者數量已突破480萬，實在厲害。(Instagram)

外觀簡潔漂亮完全合符近年的文青潮流，以高級腕錶的標準去評斷DW的質素並不公平，而贏得了市場就勝者為王，DW的成功之道，就在於其反傳統。

再看一下#danielwellington的數字也超過200萬，可想而知支持者有多投入。(Instagram)

不把宣傳資源放在傳統宣傳渠道，反而集中火力主攻社交媒體，才是他們的成功之處。行內稱之為Seeding意即把手錶免費贈與相當數量的網絡紅人，利用他們的粉絲數帶動第一波潮流，而且讓協助宣傳的人得享折扣甚至免費獲贈手錶，更大大增加了他們的網絡流量。

拍攝到出色照片的，DW也非常樂意送出產品給拍攝者。(DW)

同一招數再應用到大眾身上，並多次舉辦活動鼓勵市民大眾主動為手錶拍照再以Hastag的形式於官方平台上出現，招數同樣是送出產品作招徠，效果卻一如Facebook及IG等平台的運作模式，大量的支持者參與讓品牌得到海量的宣傳作品，DW更竟不忌諱地讓這些風格千變萬化的照片擔當品牌的正式宣傳照。

非傳統的宣傳獲得成功後，DW終於也開始了傳統的宣傳手法，找來美式足球員Odell Beckham Jr.及美國超模Hailey Bieber等人當代言人。(DW)

這動作正是很多品牌保守地堅持要有一個固定的「企業形象」玩著相反的遊戲規則。結果是，做了別人不敢做的事，DW就此成功了。品牌至今已生產的手錶數量已超過600萬隻，或者，你手上正好就戴著一隻。