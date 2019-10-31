【男櫥神】五款必買靴款 教襯成為型紳士

穿衣之道著重的是從頭到腳每一個部份的打扮和細節，因此就算你認為上身的打扮已經完美，但當配上一對錯的皮鞋或波鞋時都會頓時摧毀整個造型。今次將詳細討論入冬必備的靴款，以及其配襯方法。 撰文：Mariane

Credit: Church’s Nevada 牛皮Chelsea Boot Chelsea Boots 此設計於60年代深受搖滾明星的歡迎，但其實早在維多利亞女王時代已經出現。由皇家鞋匠 J. Sparkes-Hall於1851年獲得了Slip-on設計的專利，當時他們會經常穿著此靴騎馬 。 Chelsea Boots簡潔又優雅的設計令它能與不同風格作配襯，不論是正式西裝、大褸牛仔褲等Smart Casual造型都是絕配。

Desert Boots

如同許多經典的男裝單品包括Bomber Jacket、Chino和Desert Boots等一開始都不是為了時尚，而是有實際的軍事用途。英國品牌Clarks可謂這種短靴的始祖，於第二次世界大戰時留意到士兵腳上的一對麂皮鞋面、橡膠鞋底的短靴能抵禦惡劣的天氣，因此有了開創自家鞋履品牌的概念。Desert Boots最經典的一定是麂皮鞋面，儘管這種材料需要預先塗上防水層處理，但它在秋冬季的大部分時間內都會是很好襯衫的選擇。

Credit: Massimo Dutti Hiking Boots 戶外服飾一直被認為是小眾的打扮，除非你是位熱愛戶外運動的人士。但近年奢侈時裝品牌如Hermès、Louis Vuitton 及Bally把這種爬山靴重新演繹，注入奢華氣息，令本身只是一件實用性產品登上了高級時裝的舞台上。粗獷又重型的爬山靴最適宜是如同樣粗獷的裝束配襯，例如厚身針織、羽絨大褸等。

Credit: Brunello Cucinelli Brogue Boots 這種帶精細雕花或是Wing Tip 的皮鞋早於1900年便已出現，它一直是男士衣櫥裡的基礎，那些小洞有透氣及裝飾之用。這種設計非常百搭，不論是與牛仔褲或是正式西裝配襯均可，見議可以把褲長提高少許來highlight這靴。