【LeCoultre】「Lucky13」拍售 世間獨此一枚

人們常說「13」不祥，但一枚以「13」為題、名為「Lucky 13」的LeCoultre腕錶卻將於紐約富藝斯拍賣行亮相，估計會掀一陣激烈競投。

全球僅有一枚的「Lucky 13」背後，蘊含一段具有歷史意義的故事。(LeCoultre)

LeCoultre是著名瑞士鐘錶品牌Jaeger-LeCoultre的前身，由Antoine LeCoultre於1833年創立，是當時最具規模的錶廠之一，直至1937年，才隨著與法國海軍專屬製錶師Edmond Jaeger於1907年開始的合作計劃，合併重組成現在的Jaeger-LeCoultre。

錶背刻有約翰．H．格倫上校獲頒發「Lucky 13」的日期。(LeCoultre)

是次在紐約進行競拍的「Lucky13」，是於1962年由芝加哥反迷信協會(Chicago Anti-Superstition Society)聯合13位參議員，頒發給首位環繞地球飛行的美國太空人約翰．H．格倫上校(Colonel John H. Glenn Jr.)，以表揚他的歷史創舉，世上僅有一枚。錶盤上的每個時標均飾以常被認為是不吉利的數字「13」，藉此表示上校以行動打破迷信，同時亦向上校在執行水星宇宙神6號(Mercury-Atlas 6)時所乘坐的友誼7號(Friendship 7)太空艙致敬，皆因友誼7號剛好是麥克唐納飛行器公司(McDonnell Aircraft Corp)生產的第13個太空艙。

揭開錶背，又是一枚藝術品。(LeCoultre)

美國太空總署(NASA)於1959年成立「水星七人組」(Mercury Seven)，而格倫上校正是其中一員，適逢今年60週年，促使委託人拍賣腕錶，並將部分所得款項撥捐由格倫上校創立的俄亥俄州立大學約翰格倫公共服務學院。