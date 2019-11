【星球大戰 X 聯合航空】星戰控必搭！737-800變身千年鷹號

萬眾期待!星戰系列最終章《星球大戰:天行者崛起》即將於年尾上映,為了替電影宣傳造勢,更特別與聯合航空聯乘,將一架波音737-800客機以星戰主題進行塗裝,並配合一系列經精心設計的獨特飛行體驗。

《星球大戰:天行者崛起》電影海報 (Lucasfilm Ltd. LLC)

1977年首部《星球大戰》電影作品上映,自此成為過去42年裡,全世界最受歡迎的電影系列之一,全球總票房超過63億美元,經典對白「願原力與你同在 (May the force be with you)」幾乎每個人也認識,Jedi、白兵、黑武士等角色也是深入民心。來到2019年,電影系列的第九部曲,亦即最終章《星球大戰:天行者崛起》將於12月19日上映,標誌著這部叱吒國際電影業將近半個世紀的傳奇電影系列,快將拉下終幕。

聯合航空將一架波音737-800客機改裝成星戰主題 (聯合航空)

是次聯合航空與《星球大戰》的聯乘計畫,包括將旗下一架波音737-800客機的機身塗裝以星戰作為設計主題,畫上多架X翼戰機和鈦戰機在星際穿梭的畫面,更在客機尾翼位置印有絕地武士的標誌性武器 ─ 光劍,與黑色的背景形成強烈對比,象徵著光明與黑暗力量的角力。這次聯乘計劃更與航班追蹤及資料平台FlightAware合作,將這架波音737-800客機在FlightAware的追蹤程式上,改為以X翼戰機的圖標顯示。

星戰飛機將會在FlightAware上以X翼戰機圖標呈現 (聯合航空)

此外,聯合航空亦會在乘客登機時播放星戰的經典主題曲及於整個12月期間向他們送上紀念胸章以慶祝電影首映,客機內部亦會設有聯合航空與《星球大戰:天行者崛起》合作的特別展示,及於頭枕上加上星戰兩大派系「第一軍團」和「抵抗勢力」的徽章,而機上的個人護理套裝,也會換成《星球大戰:天行者崛起》主題的。

而最正的是,聯合航空還特別為這次聯乘計劃拍攝了一輯全新的飛行安全示範影片,除了由聯合航空員工演示緊急情況時的安全須知外,影片更邀請到一些星戰的經典角色粉墨登場,並改編了星戰主題曲,創作出扣人心弦、以太空為主題的序樂。

最後,聯合航空亦提供了幾項獨家的星戰體驗,供前程萬里會員以里數進行競投,當中包括:

- 出席於洛杉磯及倫敦舉辦的《星球大戰:天行者崛起》首映禮

- 四人旅遊套票,參觀《星球大戰》於約旦的拍攝地點,了解電影製作團隊如何將當地景色變成電影背景

- 出席於12月19日在各聯合航空樞紐城市舉辦的《星球大戰:天行者崛起》獨家放映會

- 《星球大戰:天行者崛起》特別版收藏套裝,包括《星球大戰:天行者崛起》主題個人護理套裝、特別紀念胸章,以及《星球大戰:天行者崛起》主題波音737-800客機模型一個