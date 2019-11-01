Rick Owens最新家具作品「Glade」源自與妻子的私密對話

在時裝界無人不曉的Rick Owens，可謂是該界別的先鋒代表，最出眾的除了是他的態度，還有極簡的黑色穿搭。他曾說過：與其去買衫，不如去健身，因為健身是最好的高訂服。在他過去的照片中，亮點除了是他身上自己設計的時裝，還有偶爾展露出來的肌肉。可見他還是一位相當實用主義的人。

Rick Owens （Photo: Danielle Levitt） 今回要說的，反而並非他的時尚單品，而是他早前為Carpenters Workshop Gallery所設計的梳化系統。原來這些年來，他不只專注於時裝，家品也是其涉獵的範圍，而且其作品也看得出參考了不少設計或藝術風格，例如是次的「野獸派建築」。建築界的野獸派與藝術界的野獸派又有所不同，縱使都是講求情感上的放膽演繹。後者以強烈顏色運用為特點；但前者應該說是比較內歛，還是更為激進？因為在上世紀中期掘起的野獸派建築多用混凝土為材料，水泥牆更是當時情感爆發的年青人用來塗鴉的平台。

「Glade seating system」（圖片來源：dezeen） 至於Rick Owens是次的作品「Glade seating system」，卻非用水泥，而是膠合板為結構，覆蓋上法國羊毛軍毯——是Rick Owens在其家品與時裝常用的物料。而呈現出來的色調、觀感，帶有野獸派的味道，當然灰／單色調的變奏也與其創作風格。加上燈光的配合更有微妙的建築韻味。「Glade 」以模塊組合而成C形結構，容許因應需要而添加、減少模塊，砌出私密、自由的空間，也可單獨呈現。

「Glade 」模塊（圖片來源：London Design Festival） 據說其創作理念源自於他在巴黎與妻子Michele Lamy共享的工作室中的床，外表強勢的他竟表示：「我執筆，而她下決定」，整個創作過程完全是他們二人的私密對話。「Glade 」這最新限量版設計作品於剛過去的London Design Festival 2019中展出，關於其名字，Rick Owens指出其想象：「Glade 」可以是一片被天空照亮、空曠的森林，光線在樹冠間透射而出，照亮在岩石之上⋯⋯