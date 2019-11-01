猶如一隻手錶、一雙皮鞋般，一個耐用且實際的行李喼絕對是一項你不能不做的投資。若你重視穿衣打扮，那麼一個時尚與科技兼備的行李喼是你必然之選。行李喼不只用來放你出行的裝備，它更代表著一種身份象徵以及對生活的態度。 撰文：Mariane

Credit: Away 寄艙行李 買行李喼絕對是需要做大量的資料蒐集、測試，三思而後行才能做決定。因為買得對的話，可以用一世。無論你尋找的是輕便型、帶有線條美的設計，或是接近學院／古典風格的行李喼，除了要考慮與你本身的配襯度，更重要的是要考慮於行李托運中會否於云云喼海中被找出來。

Photo Credit: Berluti Carry-On 行李袋 請不要隨意拿你平時用來放運動衫的gym bag拿來做Carry-On行李袋，盡管只是數小時的短途飛機，尼龍物料看起來過於平凡，反而耐用又優雅的皮革款式就永不會過時。

Photo Credit: Eastpak Carry-On 行李喼 適合短途工幹或旅行用的Carry-On 行李喼，不論你選擇的是硬身聚碳酸酯抑或是軟身物料，這尺寸都能剛剛裝下你旅途裡的必需。儘管在大多數摩登旅行喼中都會有齊基本功能，但值得一提的是留意你選的款式是2個或是4個滾輪。擁有4個滾輪的好處是能大大減輕手臂拖拉時的疲勞感。

Photo Credit: Louis Vuitton Horizon 50 Monogram 時裝品牌及另類行李喼 想要浮誇一些而沒有預算的你，大可以考慮各大時裝品牌推出行李喼。其中Rimowa就推出配件可定制的服務，由手把、行李牌到滾輪都有不同色調共顧客配搭，打造出只屬於你獨一無二的行李喼。其它設計非常突出的行李喼還有全透明的Crash Baggage和首個圓形行李喼OOKONN。