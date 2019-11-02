【勞斯萊斯】貴得有道理 必須知的十個冷知識

勞斯萊斯，細細個就聽過個名，未坐過都知，是頂級富豪都追捧，亦是頂級富豪才買得起坐得起的車。關於勞斯萊斯的以下這十件事，就算買唔起，都應該要知。

勞斯萊斯至今已經113年歷史。(Rolls-Royce)

一) 勞斯萊斯(Rolls-Royce)創立於1906年，品牌名是源自兩位創辦人Charles Rolls及Sir Henry Royce。

Charles Rolls及Sir Henry Royce (Rolls-Royce)

二) 兩位創辦人相識於1904年，並花了3年時間打造出首架量產汽車「銀魂」(Silver Ghost)。

「銀魂」(Rolls-Royce)

三) 車頭上的標誌命名為歡慶女神(Spirit of Ecstas)，由Charles Robinson Sykes設計，最初是因為受到Lord Montagu of Beaulieu的委託而打造，他的秘書Eleanor Thompson是雕塑形象的原型。

歡慶女神 (Rolls-Royce)

四) 歡慶女神最原本的形象是描繪一位年輕女子將她的食指壓在嘴唇上，示意隱藏Lord Montagu of Beaulieu和Eleanor Thompson之間秘密的關係，故此最初被命名為「私語」。

Lord Montagu of Beaulieu 及 Eleanor Thompson (Rolls-Royce)

五) 歡慶女神雕像自1920年起，成為勞斯萊斯的標準配置，每尊雕像都是以在古埃及和中華文明時期誕生的脫蠟鑄造工藝打造，並經人手打磨拋光，故此每一尊雕像都是獨一無二的，並需要至少一個星期時間打造。

歡慶女神至今依然是勞斯萊斯的標誌性雕像 (Rolls-Royce)

六) 整架勞斯萊斯除了車身上色的部份外，其他所有工序都是以全手工打造，故此每年產量極少，去年也僅以4,107架創歷史最高年產量。

勞斯萊斯總部 (Rolls-Royce)

七) 雖然勞斯萊斯常見都是黑色或者白色的，但其實車廠有提供車身顏色定製服務，購買時可以根據個人喜好揀選任何顏色。

聽聞你若然給廠方一條顏色絲巾也可以定製出同一樣的車身顏色 (Rolls-Royce)

八) 除了車身顏色之外，車中每一個細節車廠都可以根據買家的喜好定製，由設計師設計及打造出獨一無二的勞斯萊斯。

每一個細節都可以定製 (Rolls-Royce)

九) 自1914年成功研發出飛機引擎Eagle，並於第一次世界大戰中廣被盟軍的戰鬥機使用開始，飛機引擎成為勞斯萊斯的最主要業務。

勞斯萊斯是現今最大的飛機引擎製造商之一 (網上圖片)

十) 經過多年發展和收購合併，現在的勞斯萊斯可以被歸納為分成3個部份：主力研發飛機引擎的勞斯萊斯股份公司(Rolls-Royce Group plc)、由BMW寶馬汽車擁有的勞斯萊斯汽車公司，以及由福士汽車擁有、繼承了原來勞斯萊斯的汽車部門的賓利汽車。