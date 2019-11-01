【Richard Mille】千金難求真潮流

高級鐘錶世界出色名字不少，論品質論設計論技術論歷史，十項全能的大有人在，但偏偏有這麼一個牌子，歷史沒多久，連拍賣場都沒甚麼機會相見，卻是屬於真正懂得腕錶的，也屬於真正有錢的。

剛剛推出的RM 62-01 Tourbillon Vibrating Alarm ACJ。(Richard Mille)

如果你問，現在在高級玩錶界，哪一個牌子最多人恨有？不是PP，不是AP，更不會是勞力士。答案就是Richard Mille。

創辦人Richard Mille先生。(Forbes)

Richard Mille是甚麼百年老廠嗎？才怪，2001年才創辦的這牌子，Richard Mille本人現在還龍精虎猛，只不過他對於製錶的理念，就跟他本人一樣「貪玩」。

9月最新推出的RM 50-04 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Kimi Räikkönen。(Richard Mille)

眾所周知高級腕錶本來就是一種奢侈品、收藏品，或簡單點說就是玩具。當很多品牌還在堅守各種原則與規條，Richard Mille卻執意把玩具做到最好。

從側面可以清楚看到錶殼是由弧形的夾層組成，製作難度極高。(Richard Mille)

技術上，動輒幾百萬一枚的Richard Mille絕對對得起它的定價。面板底板與側板多塊曲面材質拼成的錶殼，打磨與貼合的誤差可接受程度低得難以置信，不以一體成形但卻能隔絕水塵，雖說是玩具卻一點不兒戲。

Richard Mille的機芯不跟隨大隊，卻有自己至高無上的標準。(Richard Mille)

而剛剛之所以講到腕錶用上多塊不同材質製成腕錶，其使用的材料往往超越大家想像以外。碳納米管Carbon nanotubes、鋼化陶瓷toughened ceramic、用於賽船上的NTPT碳纖維、氮化矽silicon nitride、混入碳與石英的黃金、perfluoroelastomer(這個我都不知怎麼譯了)，用在F1賽車甚或是航天科技的材料，單是研究費已經是天文數字，問題是，他們不說，你又不會覺得那些看來並非貴金屬的錶殼有甚麼了不起。而這些物料也不單好威又好睇，實際也各有作用，能提供超乎想像的保護功能，以保護內裡另一個神奇宇宙。

近年來也有照顧到女性市場，圖為今年新款的RM 07-02 Gemset Blue Sapphire。(Richard Mille)

當大部分品牌還在汲汲營營地追逐像是日內瓦認證之類的傳統標準，Richard Mille卻從來沒有停下看過一眼，而是自己創作屬於自己的機芯，並以遠高於業界的水準來製作無可挑剔的完美機械。無論是設計、功能，甚至小如塗層打磨，Richard Mille不管花多少氣力時間金錢，都要做到最好。

女裝RM 07-01 Carbon TPT Bracelet。(Richard Mille)

這種態度換來的結果是甚麼？聰明如你也應該想得到，就是產量極低。全品牌僅百多位員工每年僅能生產3000-5000枚腕錶，他們的作品永遠只有想買的人去等，不會有錶等人買。現在，你都明白為甚麼Richard Mille能受到世界各地所有大紅人如此追棒了吧？