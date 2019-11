向跑神Kipchoge學習 五則跑步金句終生受用

跑步是一場自我修養,鍛鍊的不單是體格,更是身心靈。上月剛以1:59:40完成全程馬拉松,寫下人類首次全馬sub-2歷史的Eliud Kipchoge,從他身上學到的不單是跑步技巧,更是人生大道理,正如他所說:「無關雙腿,而是關於心靈與頭腦」!

一) Success come with sacrifice.

長跑練習沒有捷徑,必須投放大量時間進行訓練才能成功,這代表著同時要作出犧牲。為了訓練,Kipchoge每逢周一至六都在訓練營度過,只有一天能從訓練營回到家中與家人妻兒見面共處。做人亦然,任誰每天也只有24小時,你必須從中取捨如何使用,為得到成功而在其他地方作出犧牲。

二) Keep smiling no matter how hard the training is.

肯亞人跑步的第一誡,無論如何辛苦也必須笑著去跑,因為即使苦著口面也還是要繼續跑,那何不笑著去面對?最少可以讓自己內心好過點,也容易點捱過去。

三) It's about a belief, it's about the discipline but above all is trusting in myself.

成功是建基於堅持信念及付出努力,但更重要的是相信自己。相信自己的信念,相信自己的付出!如果你也沒自信能夠成功,那成功永遠不會走到你身邊。

四) 100% of me is nothing compared to 10% of the group

這是Kipchoge最常放在口邊的一句,他認為自己能從參加的12場馬拉松中勝出11場,並屢破世界紀錄,甚至突破人類不可能在兩個小時完成全程馬拉松的關口,是建基於團隊的力量,那不單是比賽時的分工,長期在團隊氛圍下訓練也是成功的關鍵。正如人生的所有成功,永遠也不可能只是一個人的功勞。

五) A champion is not made when he succeeds; a champion is made when you look back at the seconds, minutes, hours, weeks, and months he has spent preparing.

Kipchoge成功打破人類歷史的關鍵,並不是在於他在那1個小時59分40秒裡做得有多好,而是在事前的這麼多年裡,他每月每周每日每時每分每秒做了甚麼準備。