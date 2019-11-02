【紳士好逑】 終極限量版腕錶 兩年一度的拍賣

Luc Pettavino在1995年和妻子誕下了他們的寶貝，可惜小孩患上肌肉萎縮症。Luc並沒有憤怒，反而把他的精神放在如何治療這個可怕的病症。更在2005年創立了Only Watch 來支持摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular dystrophy）。這項兩年一度的活動自2005年舉辦以來，一直獲得各大品牌支持，以及摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）的全力贊助，為肌肉萎縮症的醫學研究籌款。 撰文：Carson Chan

ONLY WATCH 創辦人Luc Pettavino先生（Credit：ONLY WATCH） 我有幸在Luc探訪香港時，跟他討論了這個錶壇盛事。Luc說至2005年至今Only Watch經歷了不少改變，每兩年一次的籌款已經成為腕錶行業的指標、在開始時候洽談品牌或許遇上阻力，現在卻要好好平衡參加的款式。Luc告知現時參加Only Watch的都幾乎是100%支持，也就是說並沒有任何隱藏的費用，而是完完全全地把所有收穫捐出作慈善作用。當然，腕錶品牌就是完全的捐出產品，廣告及宣傳公司捐出他們的服務，目錄的印刷也是完全的捐出。

今年參與的，有50隻不同腕錶（或鐘），全部都是市場僅有的一隻，保證你絕不撞錶！在此推薦三隻我覺得一定超標拍出的精品：

百達翡麗稀有的不鏽鋼大複雜功能 （一） Patek Philippe Grandmaster Chime reference 6300A-010 不鏽鋼錶殼，幾乎只會在十分罕有的情況底下才會把大複雜功能放於不鏽鋼殼內。稀有度就不在話下，複雜功能更是令人著迷。萬年曆、大自鳴、太陽時間、恆星時間、月相等等，超過20項功能集於一身：估價為19,000,000至23,500,000港元。

（二）

Tudor Black Bay Ceramic One 相信香港人對帝舵這品牌一點都不陌生、有價廉物美的聲譽。這款式用上陶瓷殼，錶盤用上了時尚的全黑色，潛水功能是200米：估價為35,000至43,000港元。

（三）

H. Moser Endeavour Perpetual Moon Concept 亨利慕時可算是新進的獨立品牌，他們其中一種招牌菜就是完全沒有品牌的logo顯示。這次的腕錶是一隻天文月相，精準度甚高，每1027年才須調教一次！估價為270,000至350,000港元。

ONLY WATCH 慈善拍賣 這樣的慈善參與，更可能被你贏得全球獨特的腕錶不是更有意義嗎？ 佳士得（Christie’s）將於2019年11月9日（星期六）在瑞士日內瓦舉行特別拍賣會，為肌肉萎縮症的醫學研究籌款。 有興趣的從速登記，參加競投。