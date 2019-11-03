【藝術文化】手語 Rap：行動的語言－突破障礙，以藝術的可能

這是個非常令人期待的消息。自己在說唱圈混了這麼久，偶意也會到處搜羅不同地區、語言的說唱作品，年少時友人也打趣說：「到底手語會不會有 Rap 呀？」，我想了想道，「也有可能呀！」。雖則沒有聲音，但也可以有節奏、也有作者的美學，同時也應有她與別不同的訊息呀！ 就記得在探討過這樣的問題後，是年多左右吧，就得知到真的有手語 Rapper，之後還有來港的消息那是2010年的事吧！

圖片來源：Signmark Facebook

相隔多個年頭，終於再有機會能在港一睹究竟，當然不能放過，亦得告知好友！而最吸引的，也是當初對健聽的自己來說，最想了解的，是到底手語 Rap 要怎樣呈現？具聽障的表演者，是怎麼融入音樂和節奏？又怎樣與觀眾搭建互動的橋樑！？而同時，也得知香港也有由聽障者組成的 Hip Hop 舞蹈團「U-Know」，到底聽障人士又怎麼跟音樂掛勾呢！？

原來，Signmark 自小就從電視中意識到音樂的存在， 也開始把歌曲翻譯成手語。而小時候，也從不諱言，說過要成為一個音樂家，當然，未曾被周遭的人不認同才值得驚訝！而對找到方法去擁抱夢想，又下了決心的人來說，要的只要時間證明！慢慢地，Signmark 開始寫自己的作品，說身邊的故事，也成為了首位跟旗艦唱片公司合作的無言歌者，為聽障者的世界帶來更多可能與希望。