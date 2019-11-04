女人貪靚只有兩個目標

「女為悅己者容」我們幾乎由細聽到大，心裡總是相信女性會願意為了男人展現最好看的一面出來。然而，這根本就是個大話，如果你信以為真，就未免太傻了。

由頭到尾，女性根本就無放過男性在眼內。是的，雖然殘忍，但卻是事實。那到底女性扮靚，又是為了給誰人看的？簡單說，有兩個目標，第一個，是給自己看。

女性穿戴漂亮，心底裡最希望的，還是可以在一眾女性中突圍而出，令自己成為人中鳳凰，並憑藉其他女性們露出艷羨的目光而獲取滿足感。(Unsplash)

我曾經不止一次聽過很親密的女性朋友跟我說，她們很喜歡買一些性感漂亮的內衣褲去穿。作為男性我當然就會有很多幻想畫面會出現在腦海，但當再問多兩句，這些女性穿上這些漂亮內衣的場合，根本只是日常工作的時候，這些內衣除了她們自己在浴室的時候會看得到之外，絕對不會有任何其他人會看得到。

女性穿上漂亮的內衣，除了她們自己在浴室的時候會看得到之外，絕對不會有任何其他人會看得到。(Unsplash)

穿起這些衣物，我們男人會一廂情願地覺得她們是為了勾引異性，但抱歉，她們真的想都沒想過，而只想在浴室的鏡子面前享受一下。

那些化妝品，滿滿一櫃唇膏，她們說顏色每一支都不同，男人卻似有嚴重色盲，頂多看到「紅色」和「粉紅色」兩種。(Unsplash)

「沒用的，穿再漂亮的內衣，男人一跟你入房，還不是三扒兩撥把它們脫掉，根本不會欣賞。」她們這樣說不知是否算是投訴，而我則完全沒有反駁的餘地。

讓自己好看點，是很多女性為自己做的而不是要男人認同。(Unsplash)

至於另一個目標就簡單了，不是男人，當然就是女人啦。女性穿戴漂亮，或買些名牌服裝佩飾，或者化個最新妝容，心底裡最希望的，還是可以在一眾女性中突圍而出，令自己成為人中鳳凰，並憑藉其他女性們露出艷羨的目光而獲取滿足感。

化個好看的妝，花費再多時間都值。(Unsplash)

跟內衣同一道理，男性察覺不到女士們在穿戴上有甚麼特別，又或者化妝上用了甚麼技巧，又是甚麼新聞嗎？面對男性小心翼翼地觀察女性的服飾，原因不外乎他看到當中與性的聯想，又或者是擔心野蠻女友會問「我今日有咩唔同呢？」而稍作一點防禦機制。

Shopping時她一句「女為悅己者容」，你還認為可以收起銀包嗎？(Unsplash)

靚與唔靚，女人一早就知道男人的遲鈍，她們也並不真心在祈求你的讚賞。不過，搬出「女為悅己者容」，倒是個讓男伴乖乖奉上荷包的無敵咒語。