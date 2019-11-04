【藝術文化】與本地漫畫家江記穿梭過去現在談創作

對於江記，可能大家都不會感到陌生，因為在去年，他作為總導演的作品《離騷幻覺》展開眾籌計劃，製作長達80分鐘的本土出品動畫，而其《離騷幻覺：汨羅篇》早已獲得日本TBS電視台的「DigiCon6 Asia Gold Mention」。在之前，於2015年英國樂隊Blur因為出版《Magic Whip》，一部以香港作為啟發的專輯，同時找來江記合作出版漫畫本《香江糊模記》《Travel to Hong Kong With Blur》，敍述的都是香港的過去未來作為主題。

自由爵士音樂節（Photo：西九文化區管理局）

「自由爵士音樂節」將於自由空間舉行（photo: 西九文化區管理局） 是次與江記進行訪談的契機，是於今個周末舉行首屆「自由爵士音樂節」，當中的標誌及視覺系統，正是出自江記之手。問及江記對於Jazz的感受，他認為是即興的感覺：「好像一班人在進行Automatic Writing，是一種很抒發性的表演。在視覺上主要想呈現音樂的Vibration。」江記續道，他發現香港玩Jazz的人原來很多，但接觸的人卻很少，難得有一場Jazz的活動，他希望透過設計去表達關於活動的種種。音樂節有著演唱會、工作坊、電影放映會、即興聯演、周末市集、以爵士樂為主調的舞蹈表演及活動等，穿梭日與夜，所以Color Scheme也有分日與夜兩組。而標誌方面，表現了音樂的振動、不固定的形式，都是他對音樂可能性的想像。江記的作品向來都有著香港的味道，但是次卻沒有故意突顯這個感覺，唯一沿用到的風格，可能是霓虹燈的氣氛所轉化的色調。

江記（Photo：形而） 除了近年為人所熟知的新作，江記曾推出過不少漫畫、動畫作品，於早期，更與一班志同道合之士創立過一個香港獨立出版團體「廿九幾」，這個團隊匯集了不同界別，記者、作家、設計師等，大家各司其職、互相幫忙，在2000年代出版過不少著作。江記指出，當年最主要學習如何找方法分銷作品：「當時很流行樓上書店，也聚集不少受眾養成逛書店的習慣，我們當年所做的是很『Indie』的東西，也適應了一件事，就是就算環境多艱難，都有找到機會的缺口。」

問及江記覺得對於「做自己想做的事」，過去與現在分別的難處在於那裡：「主要還是接觸受眾方面，不過不同年代的方法都不同，以前未有社交媒體，我們找渠道都是用腳走出來，但當時的經驗告訴我們，原來還是有方法跳過制度化。反而現在新媒體的出現，再無單一的源頭去接觸受眾，所花的氣力去了營運社交媒體之上。」江記最後的寄語是「不一定要跟這一套」，要抓緊自由去發揮自己，他也指出就算現在的創作、創業風氣更為自由，但只是制度有所不同，別為「Like」而做創作。

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