【Subaru】Forester進化！搭載e-BOXER系統 慳油與高性能並存

近年SUV大行其道，在不少大都市的市場佔有率甚至達40%，無他，就是因為同時具備房車的舒適性和越野車的高性能，不過其高油耗卻是常被詬病的地方。最近Subaru就為其五門五人SUV車系Forester加入e-BOXER混能系統，保持SUV的高性能之餘，同時又大大降低其耗油量。

Subaru Forester e-BOXER (Subaru)

在e-BOXER系統的加持下，Subaru Forester e-BOXER會根據不同路況，在3種動力模式之間自動切換：

- 純電動的EV模式：當燃油引擎效率不及電動摩打高，例如塞車時，EV模式便會啟動；而需要更多動力或電池處於低電壓時，系統則會自動切換成Engine模式或Motor Assist模式。

- 以燃油引擎提供動力Engine模式：於低負荷駕駛環境時，例如定速巡航，系統會自動切換成Engine模式，由燃油引擎提供動力，高壓鋰離子電池亦會於駕駛者放開加速油門或按下剎車腳踏時進行充電。

- 同時使用電動摩打及燃油引擎的Motor Assist模式：當加速或處於高負荷駕駛環境時，系統會自動切換成Motor Assist模式，功率分配比會根據駕駛者的油門控制而由系統自動控制，以達到最好的效能，同時保持線性加速的平穩駕駛控制及節能環保效益。

根據NEDC測試(New European Driving Cycle)，Forester在e-BOXER系統的助益下，每100公里的耗油量只是6.7升。

全新Forester搭載e-BOXER系統 (黃灝霖攝)

為了減低增設電動摩打、鋰電池和其他零件而造成的重量影響，廠方將e-BOXER系統的電動摩打放置在Forester的重心位置，而鋰電池和其他零件則放置在後軸乘上，使車輛在駕駛時能夠保持低重心，並有效地將前後重量平衡分布，配合高剛性起落架底盤，令駕駛者擁有更舒適的乘坐感及更實在的操控，亦感受得到最靈敏的操控反應。

廠方為了減低增設電動摩打、鋰電池和其他零件而造成的重量影響，特別將它們分開放置 (Subaru)

除了油耗之外，SUV的另一個經常為人詬病之處，在於其設計往往很容易造成致命的駕駛意外，德國社會更在今年9月掀起了一陣反SUV浪潮。為了增強駕駛安全性，廠方在Forester e-BOXER上裝設了EyeSight駕駛輔助系統，透過2個攝像鏡頭系統保持監測前方路面，帶來預警式煞車、防撞動力管理、主動車距控制巡航系統、起步提示、線道偏離警示及線道搖擺警示，一共6個助駕功能，加上全新的倒車自動煞車輔助系統，以盡量避免發生意外的機會及減低碰撞後的嚴重性。