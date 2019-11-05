【Nike X Peaceminusone】G-DRAGON操刀Air Force 1 "Para-noise"

才剛於上月26日正式退伍的韓國天團BIGBANG隊長權志龍G-DRAGON，回歸後首項鉅作是發佈個人品牌Peaceminusone與Nike的聯乘企劃，由他親自操刀設計的Air Force 1 "Para-noise"。

G-DRAGON穿上Air Force 1 "Para-noise"的造型照 (Nike)

GD早於11月1日在個人Instagram預告Peaceminusone與Nike的聯乘企劃，並在昨日正式詳細發佈。是次聯乘企劃，GD揀選了自己自小已經鍾愛的鞋款Air Force 1進行創作，他在發佈中說：「對於喜歡hip-hop文化的人來說，一對AF1與oversize衣物和帽子，是基本的制服。自我童年時愛上hip-hop文化開始，便一直很想擁有一對AF1，但小時候未能付擔得起，只能經常走到Nike專門店前用雙眼和內心去欣賞它，所以AF1對我有著非常特別的意義。」

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這對由GD親自操刀設計的Air Force 1 "Para-noise"，以黑白色為基調，黑色鞋面上印有少量不規則的彩色潑墨，白色中底和鞋底上也印有一些黑色墨跡；鞋舌上繡有一朵缺瓣雛菊，與其個人品牌Peaceminusone的名稱及理念呼應，鞋眼上釘有可以移除的缺瓣雛菊和Peaceminusone logo別針；除了鞋口內側印有中間劃線的「PEACEMINUSONE」字樣，鞋帶頭上亦刻有中間劃線的「PE」字樣。

Air Force 1 "Para-noise"將於11月23日正式發售，想入手的朋友，可以於11月20日透過Nike.com進行網上抽籤登記。