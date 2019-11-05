【男櫥神】秋天百搭上衣 露袖就是尖端

形而
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長袖T恤，對我而言是種尷尬的男裝單品。因為它不像短袖T恤般百搭能與不同風格作配襯，你可以一件短袖T恤襯牛仔褲般casual，也可以與西裝褸配襯同樣斯文得禮。繼而是香港的天氣長期處於高溫又潮濕的狀態，辦公室內猶如雪櫃般的溫度，室外卻是熱得汗流浹背，所以短袖加外套已經是最合適，為何還需要長袖T恤？

Credit: Alessio Convito

長袖T恤讓人聯想起90年代的oversized、印上鮮色圖案的款式，但今天要說的是帶有剪裁更貼身的設計。其實只要懂得配襯，長袖T恤可以是秋天的最佳上衣配搭單品。

斯文輕鬆

可以深色牛仔褲、Chelsea Boot或是吊腳褲加皮鞋來配襯，上身的話盡量挑素色例如白襯深藍色牛仔褲、或是黑襯白色牛仔褲或Chino，大玩撞色效果。

層次打扮

男士穿衣著重層次感，你可以長身的T恤內加上另一件白色T恤，不論是視角上把你的身型拉長，更能豐富整體造型。

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假日著法

這種長袖T恤雖然對擁有健碩身材的人士會較為好看，但深色如黑、灰、軍藍色同樣適合不同身材的男士。而白色則容易讓人有「底衫」的感覺，應與薄身外套或其它顏色或格紋圖案的恤衫同穿增加層次感，單獨穿的話把手袖束上手踭位置感覺更隨意型格。

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