【法拉利】極惡超跑 魔王級改造

大部份汽車換上大包圍都是得個樣，雖說其可能真的有在空氣力學上給予輔助，但汽車又不是能讓你開得有多快，功能也就不過海市蜃樓。除非，這部汽車原來設計的使用地，就是賽車場，像法拉利的488 Challenge Evo。

新車車頭進行了全面重新設計，空氣動力學效率提高了30%。(Ferrari)

剛剛在10月底意大利發表的法拉利488 Challenge Evo，是在三年前488 Challenge的原型上，開發出強大的Evo套件，以改良車型在各類賽道條件下的穩定性及綜合性能。是的，你沒看錯，法拉利本來就應該活在賽車場上，平日你可以用它代步，但這匹靈駒畢竟應該找機會帶它落場，才能盡展其真正力量。Evo套件旨在利用空氣動力學與動態性能發揮最大的協同效應，即輪胎、下壓力平衡和電子控制裝置之間的完美配合與無縫銜接。

車尾的改造，一看就知道是參考著車廠的傳奇作品FXX-K。(Ferrari)

車頭經過了全面的重新設計，令新車的空氣動力學效率提高了30%。前懸掛長度經過調整，在增強整體下壓力的同時改善了整車的平衡性。此外，散熱器格柵進氣口造型也更加修長，保險槓中央則設有型進氣口協助冷卻前制動器。在保險槓下方，末端帶有導向葉片的大型分流器可幫助改善側通風口的氣流控制和氣流方向。不僅如此，通過減小面積，保險槓兩側的尺寸比例得到進一步改良，從而引入另一處側下壓力板，改善氣流質素。因此，相比488 Challenge車型，新車的整體下壓力增強了不少。

標誌設計之一那具獨特概念的軚盤，呈現出鮮明的賽車風格。(Ferrari)

愈微細的地方愈不可以掉以輕心，後視鏡下方側緣設有全新端板小翼，可有效將氣流導向中間冷卻器。另一方面，新車尾保險槓兩側採用空氣動力學設計，兩處通風口有助於匯出車輪拱罩內產生的氣流。在後擾流板下方，位於引擎出風口格柵的新型通風口可有效增強下壓力。此外，尾翼上的新型擾流器亦可提高下壓力系數。以上種種，不用我說，作為法拉利迷的你也該看得出這些原來是參考著車廠的傳奇作品FXX-K了吧！