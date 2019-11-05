【標誌設計】 小朋友都可以擁有的Dali：珍寶珠CHUPA CHUPS

每個男人都應該有的「Dali」，其實並非一定昂貴，甚至是細細個就食過，到現在可能還是辦公室必備良品⋯⋯它就是珍寶珠。

Chupa Chups最初的Logo 這款街知巷聞的棒棒糖Chupa Chups，這個名字原來是西班牙文，聽起來似是擬聲詞，而其意思是解作「去吸啜」。Chupa Chups由西班牙人Enric Bernat 於1958年創立，原來在最初並非採用這個名字，源於西班牙這個足球大國，Bernat起初就想到「Gol」這個字，「Gol」即是西班牙文中入球的意思（英文的Goal），也許是對於波型棒棒糖放入口中的想象，但不知為何，市場並不受落，所以後來就改名為Chupa Chups。

出自Dali之手的Logo，在言談之間就畫完了 到底它與dali有甚麼關係？原來因為Bernat想Logo時尚一點、具有現代感，於是乎在1969年，找到當時已相當有名的西班牙超現實主義藝術家Salvador Dali操刀。本來Bernat相約Dali在Coffee Shop會面相談，而對方聽畢Bernat的要求，即席就在一份報紙上畫出Logo，正是這個一直沿用至今、跨越時代的標誌，過程不花半小時⋯⋯在字體方面，最初的幾個設計都是以手寫風格加上現代化字體的組合，最後在1988年作最後調整，簡化、色彩更繽紛一點。

曾經採用的設計，但略嫌太複雜了 這個Logo設計其中一個最大的特色，就是印在包裝紙上，包著球型的珍寶珠，還不會影響Logo變型走位，到底是否Dali當初設計時就考慮在內？此外，珍寶珠另一個特點是享用時不會弄髒雙手和衣服，原來最初Bernat是想生產一款被叉子叉著的糖果，後來改用木棒，最後又改為膠棒。作為糖果珍寶珠花多眼亂的口味的確優勝，但對於小朋友這種視覺主導的生物而言，可能是各式色彩繽紛的包裝紙更為吸引。