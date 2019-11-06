【Breitling】香港限量版Superocean Heritage B20 Automatic 44

百年靈傳奇潛水錶Superocean於1957年首度面世，品牌於前年為慶祝系列誕生60周年，推出復刻版的Superocean Heritage，在保留腕錶極具辨識度的特徵的同時，帶來實用與美觀兼具的重要創新，將品牌的製錶工藝和腕錶的精髓發揮得淋漓盡致。今年，品牌再創新猷，推出香港獨家、限量50枚的Superocean Heritage B20 Automatic 44，以答謝香港錶迷的長期支持。

香港限量版Superocean Heritage B20 Automatic 44 (Breitiling)

百年靈的Superocean Heritage B20 Automatic 44腕錶，搭載品牌自家製的B20自機機芯，提供長達約70小時的動力儲存；錶盤以三角形時針、菱形分針和幼棒形秒針三針設計，在6點鐘位置設有一個日曆窗；單向旋轉錶圈在12點鐘位置處設有一個螢光點，搭配120個刻度的齒狀系統，以協助潛水員準確地查看潛水時間或是標記其他計時。而是次推出的香港限量版，以黑色錶圈及黑色Aero經典橡膠錶帶搭配藍色錶盤，並將原先的銀色精鋼錶殼改為以堅固的黑色DLC塗層精鋼製作，搭配旋入式錶冠，防水性能達20巴。

這枚香港限量版Superocean Heritage腕錶全球限量生產50枚，在錶背刻有限量號碼，於高時錶行獨家發售，零售價為HK$39,880。