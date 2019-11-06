Vetements開發培育年青設計師平台

由創作總監Demna Gvasalia及其兄弟Guram Gvasalia領導下的法國時裝品牌Vetements一向擅長製造話題，顛覆時裝界一直既有規則。由時裝週以外的時間舉行時裝騷，專門挑不華麗的場地；把日常生活文化變成高級時尚產物雖然不是人人能夠認同，但在行內確實把名字做起來，而且剛開始銷量還一直高企。

Vetements SS20年時裝騷於巴黎「麥當勞」內上演。（Photo Credit: Vetements） 剛於上週，CEO Guram Gvasalia就宣布將在明年構建一個平台，以支持和指導年輕設計師加入就時裝行業。 為了與品牌的「團體」精神保持一致，（品牌設計的背後一直由不同的設計師團隊負責，而不是傳統的只得一位設計師）該平台旨在在Vetements辦公室內提供一個供設計師工作的共同工作空間。 除此之外，還將與學生舉行教育講座，並前往學校討論時裝行業內的真實情況並提供獎學金。