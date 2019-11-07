【Drink Notes】蘇格蘭精釀啤酒Black Isle：喝得出的有機味道

啤酒與威士忌有著前世今生之關係，因為在威士忌未被蒸餾、入桶陳年之前的酒液正正是啤酒，而作為威士忌之鄉的蘇格蘭，是否都有著迷人的啤酒？今回要介紹的，正正是來自蘇格蘭高地的精釀啤酒Black Isle。

Black Isle酒廠的酒吧（Credit: Black Isle） 蘇格蘭的威士忌之所以世界聞名，除了釀造歷史與工藝，其水源也是獨特之處，因為縱使前者可以學習、傳承，但在地的材料卻難以複製，而蘇格蘭的水源之佳不用多說，乍看云云著名蘇格蘭威士忌品牌都以當地的河流來命名就知道。而成立自1998年座落於蘇格蘭高地的Black Isle酒廠，更是標榜著有機無污染生產，所用的原料包括大麥、啤酒花都由他們自家有機農場種植，而其生產成本比一般生產高出兩至三倍。

Black Isle「Organic Blond」 然而，Black Isle之所以選擇有機生產，除了因為提高啤酒品質，居於當地的他們有感當地生境變差更要堅持環保，他們的有機農場可以吸引到多一倍的鳥類、昆蟲以至植物品種，他們甚至有飼農乳牛，乳牛日常吃農場的大麥，每天生產出20品脫的牛奶，是為可持續發展的農業之榜樣。順道一說，對於葡萄酒，相信朋友們都不會對Organic Wine感到陌生，而且有時的確喝得出「Organic」的味道，而且有一種名為Biodynamic Wine的更是突顯花香、草本的味道，甚至有著相應的Biodynamic Calendar配合享用，在「Root Days」、「Flower Days」、「Leaf Days」或「Fruit Days」都可以品嚐到微妙的變化，當然當中蘊含著不少農業與釀酒的智慧在內。