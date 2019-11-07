【男櫥神】又到婚禮季節 幾招教你怎樣配搭能突圍而出

秋高氣爽，又到了婚禮飲宴的旺季。無論你去到那個年紀，都總會離不開收到紅色炸彈。婚禮是個既傳統而隆重的儀式，自然要以尊重而合適的裝束出席。只可惜往往實在看倒過太多不堪入目的賓客打扮，T恤牛仔褲、過分修身的正裝西裝、襯到絕的領呔與袋巾組合等，都是一些慣常看到的裝扮。

Credit: He Spoke Style 要避免這失誤的關鍵是要首先選擇百搭的基礎單品，這些單品能夠輕易與其它東西一起配搭，例如正式西裝褸下身可配上悠閑的chino，總之務求以最基本的單品去配襯出適用於不同婚宴場合的造型。

Credit: Pitti Uomo Street Style Primavera Estate 2019

Photo credit: Suit Supply 沙灘婚禮 近年愈來愈多人選擇旅行結婚，更會選擇到沙灘上行禮。這個時候一套透氣的linen西裝配短褲，腳上一對斯文的皮革運動鞋或是loafer 就最適合不過。傳統的三件頭或是恤衫領呔在這種場地會過份隆重，簡單一件薄身的T恤與西裝褸大玩撞色效果更顯得你有用心想過這造型。

Photo credit: Suit Supply 簡單而隆重 Smart Casual的精粹在於要有一件四正的西裝褸，至於裡面襯甚麼恤衫、下身配甚麼褲都可以很隨意。當然剪裁西褲會是首選，建議可以上下身大玩撞色，例如啡色格紋西裝褸配淺灰色長褲；或者上身灰下身黑等。配飾方面袋巾或是好像模特兒般打上 necktie 就更添時尚感。

冬季婚禮

慶幸香港的冬天都不會太冷，沒有穿大褸的需要，因為香港沒有太多場地會設有cloakroom。這個時候一套絲絨西裝配針織樽領衫就既保暖又時尚了。需要正式一點的話，可以嘗試三件頭西裝配領呔。

Black-Tie

當請柬上印上「Black-tie」的話就代表你的唯一選擇是一套「踢死兔」或是晚禮服。雖然市面上大部份晚禮服都是黑色，但避免被人認錯為新郎的話其實你還可以選擇深藍、森林綠、淺啡等，最後緊記腳上必需襯上一對漆皮Oxford Shoes才夠正宗。