【Project LpX】表面上係火箭擺飾 實際上佢係⋯

充滿創意玩味的獨立鐘錶品牌MB&F又有新搞作！主理人Maximilian Büsser喜歡星際元素的東西街知巷聞，而今次和頂級攜帶式放大鏡品牌Loupe System合作，便以穿梭星系的火箭為造型打造「Project LpX」，為攜帶式放大鏡帶來全新演繹。

Project LpX (MB&F)

製錶是一項非常精細的匠心工藝，故此很多愛錶之人都會隨身帶備一套放大鏡，以便隨時鑑賞腕錶的精巧結構。Project LpX在表面上是一件火箭造型的精美擺飾，不過實際上當然沒那簡單，它還是一套放置放大鏡的防塵儲存器！

Project LpX (MB&F)

整座Project LpX 由5件模組化零件組成：

- 最底的一層是經陽極處理的鋁製火箭基座，並包含一個超重氫艙體「推進器」，能夠在黑暗中散發出仿如宇宙光芒般的綠光。光源可自行發光而不須輔助電源，也不受溫度、濕度或高度影響，與NASA阿波羅計畫中的太空人所使用的手電筒配備相同技術，半衰期為15年。此外，基座還裝設緞面拋光精鋼與非鉸接式起落架，讓 Project LpX 火箭可以直立擺放。

- 中間的3層是火箭的主體，以陽極氧化鋁製成，可以透過按鍵式的卡榫裝置，以類似單眼相機鏡頭接環的方式組裝及拆卸，而每節主體均可以存放1個Loupe System放大鏡。此外，Project LpX本身亦內附兩個Loupe System放大鏡，放大倍率分別為 3 倍與 6 倍。

- 位於火箭最頂端的是陽極氧化鋁鼻錐，同樣可以透過卡榫裝置與任何一節零件組合。

- 除了以上5件零件外，火箭組還搭載有Loupe System的萬用鏡頭夾，可以將放大鏡夾在任何手機或平板電腦上，協助拍出微距照片或影片。

Project LpX配備有一個ABS 防水箱，以提供完美防護。(MB&F)

Project LpX有黑、藍、紅及綠色4款供選擇，每款限量99件。