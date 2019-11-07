鍾意細錶先證明你係識錶

大錶潮流一閃即逝，細錶款再次成為主流，畢竟40mm以下的錶款除了較易配襯，其實也更代表了一種對機械錶的根本尊重，因為腕錶講究的是在有限的錶殼空間中置放功能優秀的機芯，愈細的機芯愈顯難度，這道理你應該知道。

錶的體積合適更顯優雅。(Baume & Mercier)

早幾年大直徑腕錶大行其道，像是Panerai隨處可見，鋒頭一時無倆，但熱潮來得快去得也快，畢竟大直徑腕錶在配戴時實際上有其限制，作便服配襯還可以千變萬化，但一講到斯文造型，則無處容身。

IWC的噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶直徑達到46.2mm，漂亮是漂亮，但穿戴未必容易。(IWC)

寶珀Blancpain Villeret超薄自動腕錶直徑38mm。(Blancpain)

穿西裝戴上太大的腕錶本來就會破壞整體觀感的平衡性，而且香港人不是個個六呎高兼大隻，要駕馭大錶就更顯困難。

如果你有著Dwayne Johnson那麼高大，當然幾大的錶都不會成問題。(網上圖片)

當然，以上你都可以繼續堅持行走時尚風格來克服，但正如我剛才所說，當高級腕錶強調的是更細微的部件造出更細緻的結構，那麼小直徑的腕錶又實在更講究技術。

名士Baume & Mercier的Clifton Baumatic 自動腕錶直徑39mm。(Baume & Mercier)

至於怎樣體積的錶才算算合符我所說的標準？我會說，最低限度是36mm，最大，則不能超過40mm。更古早的時代像是我們阿爸那代，男人戴上34mm或許都能被接受，但今天這size的錶一來難找，二來因為女裝錶的冒起，這種size往往會被歸類為女裝款式，男士配戴則實在有點女子氣，所以還是選一些38mm左右的款式最為理想。

38.5mm的江詩丹頓Vacheron Constantin Patrimony 手上鍊腕錶非常耐看。(Vacheron Constantin)

至於款式方面，這體積的作品選擇相當之多，如果講配襯西裝平時穿戴的話，像是Blancpain的Villeret超薄自動腕錶、Baume & Mercier的Clifton Baumatic等都是非常好的選擇。此外Longines的Legend Diver復古款潛水錶，直徑只得36mm但感覺非常不錯。