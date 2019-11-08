【男櫥神】 Bulleit威士忌 × Kyle Steed全球首對全3D印刷運動鞋

3D印刷已不是甚麼新技術，這幾年市面上亦出現過以此技術來印制運動鞋或是高跟鞋。只不過大多數是只有部份是採用3D印刷，而不是這次般「一對過」去印制出來，而且還要是由一個威士忌品牌企劃的。

威士忌品牌Bulleit早前開始了一項名為Frontier Works的創意企劃，目的是找來志同道合的人士包括是工匠或是藝術家合作，透過他們的視野及經驗一起聯乘不同企劃，就像今次找來美國達拉斯的藝術家Kyle Steed以及從事工業設計及3D印刷技術的Tangible Creative單位聯手合作 。

Kyle Steed其它充滿色彩的作品。（Credit: Kyle Steed）

其實Kyle Steed已經不是首次與Bulleit次合作，數年前Steed就曾經為品牌的牛仔布項目設計過標誌，但這次絕對是首次在3D印刷的運動鞋上創作。說到整對運動鞋都是由3D印刷出來的難處，是在於物料的柔軟度、設計的實用性及整體的耐穿度，所以經過無數次失敗及測試後終於成功研制了這鞋款。如果想擁有這對獨一無二的運動鞋，可到sneakerpolitics.com購買，售$250美元。