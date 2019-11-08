【Off Menu】星級名廚雲集山頂 十二道四手盛宴 迸發創意火花

常說香港人的舌頭被寵壞，當星級名廚雲集，滿街都是高水準的一流餐廳時，想要進一步滿足味蕾之慾，難如登天。T.Dining將於下周末舉辦「Off Menu」，邀請一眾本地及國際名廚、調酒師齊集於山頂廣場，帶來一場有今生冇來世的饕餮盛宴。

(Off Menu)

恰如其名，Off Menu的12道菜，全都是獨一無二的新創菜式，大會請來一眾國際名廚與本地名廚合作，以二人為一組，將一項本地食材共同創作成新菜式。當中的配搭包括：

Off Menu 將於11月15至17日在山頂廣場舉行。 (Off Menu)

濱田壽人 @ Wagyumafia X 劉韻棋 @ Tate Dining Room

Vicky將會為Wagyumafia的招牌和牛帶來中式感覺，她將四川風味香料醬油混合本地麻油，製成和牛牛肉他他的醬汁，配上由北海道、中國內地和本地大米混合製成的香煎米餅，並綴以魚子醬。

(Off Menu)

Richard Ekkebus @ Amber X Jordy Navarra @ Toyo Eatery

以中式經典菜式「黃酒雞」為靈感，將本地龍崗雞的胸肉製成雞捲，以海苔調味並把外皮煎香，並將雞殼加入蠔油燉成醬汁，配以蠔豉、紹興酒沙巴雍、白菜及日本醋橘皮。

(Off Menu)

Palash Mitra @ Rajasthan Rifles X Uwe Opocensky @ Petrus

Palash以扇貝、鮮蝦、魷魚、螃蟹等大量海鮮煮成抓飯，並配上青木瓜酸辣醬、茴香和洋蔥沙律及藏紅花乳酪醬，而Uwe則以佐有鮑魚肝醬、煙燻素XO醬及鮮摘辣椒葉的四小時慢煮新鮮鮑魚與之相配。

鄭永麒 @ VEA X 林泉 @ MUME

在大米中加入鹽和油，於花蟹殼中烹調，令米粒在煮製的過程爆開成米花，配以時令花蟹及花膠、自家製菜脯和炸油條，製成花膠花蟹粥。

周思薇 @ Little Bao Diner X Nobu Namiki @ Kermis

譚國鋒 @ 永利皇宮 X Simon Rogan @ L’Enclume

而江戶壽司大師荒木水都弘、Roots的Stephanie Wong、Rech by Alain Ducasse的Gary Wong以及曾經於Eleven Madison Park工作的Leonard Cheung，亦會即席展示超群手藝。

除此之外，大會亦邀請到一眾香港最頂尖的調洒師，利用本地食材創製出一系列的雞尾酒，當中包括 The Old Man 的Agung Prabowo、Tell Camellia的Sandeep Hathiramani 和Gagan Gurung、The Woods Nomadic的Victoria Chow，以及The Wise King的Joe Villanueva 。

Off Menu單日票價為每位港幣1,800元，包括品嚐12款不同的菜式、多款精釀雞尾酒及本地特選佳餚。門票於offmenuhk.com公開發售，凡於eventbrite.hk購票，輸入優惠碼「TDINING2020」，更可享港幣200元優惠。