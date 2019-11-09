【紳士好逑】留鬍子、騎機車，這個11月有型地行善

有沒有留意到每年11月一到，身邊有部分男士都紛紛留鬍子？原來他們都是為了一個男性健康活動籌款。Movember是一個合併字，源自鬍鬚（Moustache）和11月（November）兩個英文字。活動最初在2004年澳洲墨爾本發起，當時只是一個由30人組成的小型組織。他們推行的是於每年的11月都不剃鬍子，藉以提升社會對男士健康，尤其前列腺癌、睪丸癌和憂鬱症等健康問題。 圖片來源：Carson Chan

Credit：DGR

DGR浩浩蕩蕩港島南區起步 那麼除了留鬍子、其實電單車也是男性的愛好。近年開始了的另一個關注男性健康主題的活動：The Distinguished Gentleman's Ride (DGR) 。這個是由澳洲人Mark Hawwa在悉尼創立的活動。 他創立此活動的靈感來源是一套美國電視劇集（MAD MEN）內的其中一個角色Don Draper。Don Draper的一張劇照，是他穿著畢直的西裝，臉上留有一撇鬍鬚，騎著古董電單車。 Mark Hawwa以此造型開始一個以經典西裝主題的項目，利用這紳士騎電單車的全新形象來洗掉一向被眾人對電單車騎士負面的形象。同時藉此也可以把愛好電單車的會員團結一起。在2012年舉行了第一次的聚會，第一次的活動就有超過2,500個騎仕在64個城市參與。活動的成功令創辦人Mark Hawwa有更深的考慮；就是如何把這活動辦得更有意義；後來決定用這活動來支持一個值得人們注重的主題；就是前列腺癌。

在第二屆的遊行活動就馬上開始為前列腺癌研究籌款，成績彪炳： 2013年，全球有145個城市、超過11,000名參與者籌集得超過27萬7千美元。 2014年，58個國家257個城市、超過20,000名參與者籌集得超過150萬美元。 2015年，79個國家410個城市的37,000多名參與者籌集了超過230萬美元。

車友的愛驅1971年Ducati 2016年的籌款方向有改變，是因為其中一位的主持人，長期被抑鬱症影響、奪去了生命；所以籌款的目標加入了預防自殺的焦點。 當然，前列腺癌研究籌款的方向並無改變，並且通過新的官方慈善合作夥伴Movember基金會。 兩者攜手合作透過合併效果，籌得的款項更加龐大；令受益的慈善機構大大受益。