本地Rapper Heyo《修正檔》音樂會，非常時期攪Hip Hop Show

撰文：何國龍
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因應社會現況，港台決定取消舉辦今年十大中文金曲頒獎禮及音樂會。
海洋公園表示由於社會狀況不穩，決定取消萬聖節正日的「哈囉喂全園祭」；
1031警方突然封鎖整個蘭桂坊 ，禁止市民進入。
年宵正常來說，將於明年2月舉行，而至今仍沒詳情，傳言若激烈示威持續，政府或「攬炒」取消。
而本地Rapper Heyo 將於下週二（12 Nov）假麥花臣場館舉行的《修正檔》音樂會 2019 偏要如常舉行。
在《修正檔》音樂會除了會聽到Heyo最新的說唱作品，其嘉賓陣容也非常鼎盛，看來這個嚇壞「一般港人」的所謂非常時期，也阻擋不了本地音樂界的力量。也印證出一件事，如果是你真正想做的事，任何事也阻擋不了，別再找藉口了；而志同道合的人，自自然然也會聚在一起。
點擊查看《修正檔》嘉賓陣容：
藉此機會，特意找來Heyo談談堅持攪Show的原因：
當政府、當權者都變得怕事，連公眾活動的權利也遭抹殺，我們是否要畏懼這種白色恐怖？ 當你安坐家中，也有機會被催淚彈射上屋苑走廊，避無可避。 當你敢於行動，呼應希望，卻似要隨時理所當然地背負上不被討好的可能。
本地Rapper Heyo，對上一次推出個人專輯及音樂會《花華》已是2016年（圖片來源：Heyoliztic）
原來是次舉辦音樂會的決定來得非常倉猝，也百感交雜：「以自己作為一名說唱者來說，除了以自身的經驗去引發共鳴，也希望透過自己在每趟於實踐時的點滴，結合音樂，以提供一些啟發，而相互勉。『兄弟爬山，各自努力』，對我來說就如音樂會同名曲《修正檔》內的歌詞一樣，『若果你哋要等 奇蹟，咁就睇我哋 各司其職』」
當有人為著我們的理想去抗爭、甚或擋槍口，而我們從事文化、活動統籌的，就能因為對時局、經濟的風向，而坐著不動嗎？難道真的要因為令人有所懼怕的批判與猜度，而放緩了身邊有能力之士對專業的熱衷，而因為一些自我審查，誤了對從業的決心嗎？就是因為愛著這個地方、愛著這裡的人，才不願待著行業萎縮，就趁著為數不少的音樂會取消、恐慌性「拋期」，亦難得集結起受裁員潮和不景氣影響的身邊人，來一同各司其職，齊心協力，用個多月的時間，發起了《修正檔》音樂會！這次，也為了彰顯歌唱的自由，和公眾集會的自由，印證「自己文化自己救」的可能。
11月12日（下週二）
《修正檔》音樂會 2019 ＠麥花臣場館，
到時將有 Heyo，JB，Matt Force，Raw Track 與 Retroll Hip Hop。
「香港 Hip Hop 經濟圈，『奇蹟』就在你手」
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