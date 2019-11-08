本地Rapper Heyo《修正檔》音樂會，非常時期攪Hip Hop Show

當有人為著我們的理想去抗爭、甚或擋槍口，而我們從事文化、活動統籌的，就能因為對時局、經濟的風向，而坐著不動嗎？難道真的要因為令人有所懼怕的批判與猜度，而放緩了身邊有能力之士對專業的熱衷，而因為一些自我審查，誤了對從業的決心嗎？就是因為愛著這個地方、愛著這裡的人，才不願待著行業萎縮，就趁著為數不少的音樂會取消、恐慌性「拋期」，亦難得集結起受裁員潮和不景氣影響的身邊人，來一同各司其職，齊心協力，用個多月的時間，發起了《修正檔》音樂會！這次，也為了彰顯歌唱的自由，和公眾集會的自由，印證「自己文化自己救」的可能。