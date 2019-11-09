【麻辣火鍋】台灣鼎王襲港 著名食家表示咁樣pairing最正

香港人最鍾意打邊爐，近年麻辣鍋風氣更是熾熱非常，繼內地多家著名麻辣火鍋店來港開設分店後，在台灣必吃的「鼎王麻辣鍋」亦正式進駐尖沙咀！

(鼎王麻辣鍋)

「鼎王麻辣鍋」始創於1991年的台中忠孝夜市，主打以多種中藥熬製，配以蘋果、梨、粟米等蔬果提鮮的麻辣鍋，以及以傳統古法醃製的酸白菜和大骨高湯配合中藥熬製，酸中甘甜的酸菜白肉鍋，加上豆腐、鴨血、丸滑、滷味、老油條等馳名火鍋料，憑藉上佳風味火速成為台灣最具人氣的火鍋店之一，11家分店遍佈台南、台中及台北，是不少愛吃的遊客到台灣時必定拜訪的麻辣火鍋勝地。

鴛鴦鍋 (鼎王麻辣鍋)

佔地5,000呎的香港分店位於尖沙咀金巴利道26號，已剛於11月7日正式開業，除了將台灣的正宗麻辣鍋及酸菜白肉鍋帶到香港外，亦提供豆腐與鴨血無限任添服務，而除了台灣店必食的眾多馳名火鍋料外，更推出只有香港店限定、來自日本鹿兒島Nanchiku農場獨家直送的A4黑毛和牛及黒豚梅花肉。

+ 3 + 2

枸杞菊花露是「鼎王麻辣鍋」的大熱飲品，具有降血壓血脂及清肝降火的養生功效，尤其適合在進食麻辣火鍋時飲用。不過有愛吃麻辣火鍋的食家表示，麻辣火鍋的絕佳pairing是帶泥煤味的威士忌，能夠將兩者的口味同時提升。Johnnie Walker早前與HBO電視連續劇《權力遊戲》合作推出的特別版威士忌「A Song of Fire」，以蘇格蘭艾拿島酒廠Caol lla用泥煤燻過的麥芽釀造，散發著淡淡的紅果香及甜美的煙燻味，非常適合配襯麻辣鍋。

Johnnie Walker X Game of Thrones (Johnnie Walker)

這位食家還說，除了搭配威士忌之外，他更愛在吃麻辣鍋時抽食雪茄，豐富的奶油、咖啡和焦糖味，與麻辣口感在口中混和，是他視為人生最佳的享受。雪茄品牌大衛杜夫為了慶祝位於香港置地廣場的新旗艦店開幕，推出限量300支的特別版丘吉爾型雪茄「置地廣場2019」，富有黑咖啡、胡椒、舊皮革和辛辣的味道，並帶有奶油及堅果的餘味和豐富的香氣，與鼎王的麻辣鍋極為相配。

＊注意！根據《 吸煙( 公眾衞生) 條例》 ( 第371 章) 規定，所有食肆處所的室內地方都是禁止吸煙區，任何人不得於禁煙區內吸煙或者攜帶燃點著的香煙、雪茄或煙斗 。