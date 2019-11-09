王家衛《繁花》即將開拍電影及劇集，上海情意結終於回歸上海

早前釋出王家衛作為監製之劇集《繁花》的海報，也預定在2020年拍攝，實在令人引頸以待。相信大部分港人都喜歡王家衛，其作品甚至成為修讀電影的教材之一，回想當年的《一代宗師》即使製作十年，也令人甘心苦等。有看過他的電影，定必感受到他對上海有一股深深的情意結⋯⋯

網上圖片 原來王家衛生於上海，於年幼時隨父母遷居香港，上海除了是他的根源，也令他的電影事業萌芽，他因為小時候不懂廣東話而甚少與人交流，平日就多流連電影院，但他也同樣地聽不懂電影中的「外語」，卻從中發現電影不只是語言，也是圖像，或者說「電影」本身就是一種跨越文化的語言。

《繁花》海報 是次的《繁花》，也是基於上海為背景，是關於上海的1960至1990年代，是次王家衛並沒有執導，卻是這個企劃的策動者，《繁花》本為長篇小說，王家衛一讀之下就愛上，於2015年決定買入改編電影的版權。除了劇集，隨著海報的釋出也指出將會同步製作電影。本作講述三位主角的上海往事，同時展現當時的上海實況與年代的變化，故特意全程以上海話作對白，相信這是一個挑戰，不論是對演員還是觀眾，還是我們能夠得到王家衛對電影的領悟？而且如果要見到王家衛常用的演員，例如梁朝偉，他也要練好上海話⋯⋯

同樣來自上海的流行音樂歌手潘迪華，多次在王家衛電影客串演出配角：

不過原來最初《繁花》是網路小說，而且也是以上海話風格書寫，出版之後更獲得多個文學獎項，王家衛甚至形容這本書是「上海的《清明上河圖》」，早在今年3月，他就透露本作是繼《花樣年華》、《2046》之後的第三部曲。雖然在之前的作品中可以感受到濃厚的上海風味，但背景卻是香港，令人有一種奇特的距離感，而是次的拍攝都會在上海，可謂原汁原味。