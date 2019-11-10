11月限定糖廠街市集咖啡節 多家海外及本地咖啡店輪流獻技

被安妮大小姐放棄，最叫人們悲憂的，是有啡喝不得，想買杯「士打不」扮下中產都唔得。幸而，太古坊於11月舉辦「咖啡節」，邀得多家海外及本地咖啡店合作，在糖廠街市集輪流擺檔獻技，原來被放棄之後，還是有很多選擇的。 圖片來源：Taikoo Place

咖啡節是今年度糖廠街市集的頭炮活動，大會請來12家來自東南亞和香港的知名咖啡店，以pop-up形式，輪流在11月於每個星期一至五，由早餐至午飯時間即場沖泡新鮮咖啡，更特別從新加坡、馬來西亞及泰國邀來4個知名咖啡單位到場交流咖啡文化，並於逢周四下午12時45分至下午1時30分在太古坊一座地下舉行咖啡拉花工作坊、咖啡配對及講解採購咖啡豆的研討會等等，令參加者對咖啡有更深的認識。

來自新加坡的Two Degrees North Coffee Co.團隊獲獎無數，除了擁有自己的café之外亦有為餐廳及辦公室提供一流的咖啡；Brew & Bread Coffee Roasters於馬來西亞當地除了提供咖啡外還有All Day Brunch及三文治等，深受當地飲食文化人歡迎；同樣來自馬來西亞的Artisan Roastery，則注重可持續發展及直接貿易，售賣自家烘焙的咖啡豆；而來自泰國的Ristr8to亦帶來多款悉心調製的咖啡，例如有朱古力慕思的Godmother Mocha及咖啡雞尾酒Koffegroni等。

至於本地咖啡店方面，則有致力「翻新」舊式香港傳統工藝的TROIS Café，在「專業」與「正宗」之中注入時代感，並將示範如何把西式茶啡技術融入於傳統港式飲料；而店名極具態度的Bad Ass Coffee，是一家只售賣日本直送的精品咖啡的咖啡店；草民主打甜品咖啡，希望用甜食慰勞香港人疲倦的身心；而Zero One Coffee & Roastery則為糖廠街市集帶來暖意窩心的「椰子糖咖啡」特飲及具東方特色的「桂花冰釀咖啡」，並為耶加雪夫咖啡增添桂花的清香。

此外，大會亦邀來不少本地食店，於現場即製市集限定美食及提供特色包裝食品。

顧及到在太古坊地區以外的咖啡愛好者的需要，大會更與foodpanda合作推出外送服務，送遞範圍包括北角至筲箕灣地區。