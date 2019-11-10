【Star Wars】「沙鍋」有鍋，星戰迷必備Le Creuset聯乘系列

無論是否入廚能手，對廚具的要求也定必高質，因為有好的工具不只煮得好餸，更省卻諸多麻煩。而對此有一定要求的，相信家中廚房都或有一套來自法國的Le Creuset。

Han Solo™ Carbonite長方形琺瑯鑄鐵烤盤（Credit：Le Creuset） Le Creuset之大名相信不用多費唇舌去介紹，而是次的重點，卻落在與《Star Wars》的聯乘系列之上。而且並非單純的印上Logo，改改色調了事，其產品設計相當匠心獨運，相信最吸引眼球的，定必是這款「Han Solo™ Carbonite長方形琺瑯鑄鐵烤盤」！當年有渣巴收藏碳凍版Han Solo，今天輪到我們一眾星戰迷了，此外烤盤蓋內側更印上星戰古文字Aurebesh。這款烤盤均勻受熱，除了烤焗，也可炆煮，下廚方便快捷。

Darth Vader™ 圓形琺瑯鑄鐵鍋（Credit：Le Creuset） 另一款Darth Vader™ 圓形琺瑯鑄鐵鍋就泛用度更高，印上Darth Vader的面具，同樣採用耐用度高的琺瑯鑄鐵，使用時不須特別開鍋，也適合在明火、焗爐使用，最迷人的當然是Darth Vader黑！除此之外向來人氣極高的三個機械人R2-D2 、 C-3P0及BB-8，也化身為廚房小幫手，三個陶瓷製的「Star Wars™機械人迷你小鍋子」適用於微波爐，也可放入焗爐，耐熱程度高達260℃，但不能直接用於熱源上。相信在深夜總是餓的時候，它們就派上用場。

Star Wars™機械人迷你小鍋子三件裝（Credit：Le Creuset）