鳥取市螃蟹拍賣會天價松葉蟹 世界最高500萬日圓

港人向來愛吃海鮮，尤其去到日本旅遊，逛漁市場也是例行公事。於上周（11月7日），正值前一日解除禁漁令，就即舉行螃蟹拍賣會，當中一隻評為「五輝星」的松葉蟹，更拍得500萬日圓之天價！暫時為全球最高價。

500萬日圓的「五輝星」松葉蟹（網上圖片） 舉行螃蟹拍賣會的日本鳥取市，向來盛產螃蟹，是為日本螃蟹產量最高之地，而進入深秋，亦是禁漁令解除、螃蟹捕獲的季節。於2018年，就有一隻螃蟹以200萬日圓落槌，當時此高價已是世界紀錄，而上周拍得500萬日圓的松葉蟹，更刷出新高。所謂的「五輝星」，是為最高等級的評價，自2015年設立，需要符合的要求包括：

甲殼寬大達13.5 公分以上 重量達1.2 KG以上 蟹腳齊全、顏色鮮豔、身體結實飽滿等