【男人傾】男人最怕這種女人 事出必因

能找到一個心靈相通的好伴侶，是不少人夢寐以求的事。第一眼互相吸引之後的深度對談，能讓雙方關係突飛猛進，但也許在無意間讓你嚇怕對方。當中第一天條，你有沒有犯過？

人人都有負能量，但享受負能量就不是個好習慣了。(Unsplash) 我認識有位女性朋友樣靚身材好，算是容易吸引到男性埋身，但她卻常抱怨說不少男性跟她約會過一次之後就沒下文。她百思不得其解，走來問我意見。 事實上她有個習慣我一早知道，卻從來沒有把秘密告訴她。並非我心懷不軌，而是有些事你明明知道，但同時清楚即使跟對方說甚麼也都改變不了她本來性格，所以就沒開口了。

當然，也不是要你整天強顏歡笑，勉強自己無好處。(Unsplash) 其實那種個性很普遍，在我作為上司約員工面試時也遇過不少，有種人我一定不會聘用，他們犯的毛病就是會在我面前數落前僱主的不是。 見工面試其中一個很常會問的問題就是你為甚麼要離開原本的公司，好來好去講些體面的原因並無不對，即使舊公司有甚麼不足，你可以公平地指出，但程度必定不能過火偏頗。

人生總有好事壞事，你要選擇正確的態度，才不致於變得生人勿近。(Unsplash) 我的這位女性朋友就有這種愛好，不管是舊公司也好，舊情人也好，總之分手一定不是朋友不特止，更必定把對方當仇人，無論去到邊都要將對方的所有缺點數算一次。

男人喜歡女性除了樣貌身材之外，性格才是發展下去的關鍵。(Unsplash) 然而儘管你講的說話全部有道理，對方都只會有一種感覺，就是你那滿滿的負能量足以燒毀全地球，如果和你開始了卻走不到很遠，肯定比你唱通街。做朋友的我當然願意和她分擔各種好的壞的，但如果你面對的是個剛相識沒多久的人，並有種會和對方走下去的期望，你就會明白這種態度的確很大機會會把對方嚇倒。